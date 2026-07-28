David Romero se convirtió en el principal objetivo de Boca para reforzar el ataque de cara a la segunda parte de la temporada. Sin embargo, la negociación con Tigre está lejos de resolverse, ya que el club de Victoria fijó una cifra récord para desprenderse de su delantero, una de las grandes figuras del fútbol argentino.

Según trascendió, Tigre pretende alrededor de 10 millones de dólares por el pase del atacante, una suma que marcaría un récord en la historia de la institución. Romero fue adquirido por el Matador a comienzos de año por 2 millones de dólares y su gran presente elevó considerablemente su cotización tras marcar 11 goles en 18 partidos entre el torneo local y la Copa Argentina.

La dirigencia de Boca considera elevado el monto solicitado, aunque las conversaciones continúan. La buena relación entre ambos clubes aparece como un factor que podría facilitar las negociaciones y abrir la puerta a distintas alternativas para concretar la operación.

En los últimos días también trascendió que Tigre analiza incluir futbolistas dentro de la negociación para reducir el desembolso económico. Entre los nombres que surgieron aparecen Jabes Saralegui, quien actualmente juega a préstamo en el Matador, además de la posibilidad de sumar otra cesión desde el Xeneize.

Mientras tanto, Boca sigue en la búsqueda de un centrodelantero que compita por un lugar en el equipo y considera que Romero reúne las características que pretende el cuerpo técnico. La definición de la negociación dependerá de si ambas instituciones logran acercar posiciones en los próximos días.