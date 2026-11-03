La histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, no solo movilizará a miles de fieles de todo el país. También reunirá a algunas de las voces más reconocidas de la música nacional, que acompañarán las distintas celebraciones religiosas con un repertorio que combinará folclore, música popular y canciones de fe.

La organización confirmó la participación de más de 600 integrantes de coros y 200 músicos, además de numerosos artistas invitados. Entre los nombres más destacados aparecen Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

Córdoba: Jairo y Jorge Rojas, protagonistas

Uno de los encuentros más convocantes será el que se desarrollará en Córdoba, donde miles de peregrinos, incluidos numerosos sanjuaninos, se preparan para participar de la vigilia y la misa que presidirá el Pontífice el martes 10 de noviembre.

El escenario estará ubicado en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde los fieles podrán ingresar desde las 18 del lunes 9 para pasar la noche esperando la llegada del Papa.

La programación artística tendrá como principales figuras a Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música argentina con una extensa trayectoria.

También participarán José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

La vigilia comenzará el lunes por la noche y combinará actuaciones musicales, momentos de oración y actividades de preparación espiritual. La misa central está prevista para el martes a las 10.

Abel Pintos cantará en el Cottolengo Don Orione

El lunes 9 de noviembre, Abel Pintos protagonizará uno de los momentos más emotivos de la agenda artística.

El cantante se presentará junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante la visita del Papa a la institución que brinda atención y acompañamiento a personas con discapacidad.

Ese mismo día, la música también estará presente en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde actuarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

En el encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto en la Universidad Católica Argentina, participará Agustín Day, conocido por haber integrado el grupo folclórico Los del Portezuelo.

Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, en el encuentro con los jóvenes

El martes 10 de noviembre, después de su paso por Córdoba, León XIV regresará a Buenos Aires para encabezar un encuentro especialmente dedicado a la juventud.

La celebración se realizará a las 20:15 en el Monumento a los Españoles y tendrá una propuesta musical que reunirá a distintas generaciones.

Entre los artistas confirmados se encuentran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez. También participarán Alan Madanes y Lucas Rodríguez, mientras que Sofía Martínez e Ignacio Girón estarán a cargo de la conducción.

La puesta en escena incluirá la participación del Ballet Maia Roldán.

Luciano Pereyra, una voz especial para despedir al Papa

El miércoles 11 de noviembre, la Basílica de Nuestra Señora de Luján será escenario de la última gran celebración religiosa de León XIV en suelo argentino.

Allí cantará Luciano Pereyra, quien tendrá una participación especialmente significativa por su vínculo con la ciudad bonaerense donde nació.

Además, no será la primera vez que el artista cante en un encuentro con un Papa. En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Roma, durante el pontificado de Juan Pablo II.

En Luján también actuarán Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán y Carafea, junto con el Ballet Sumampa.

La música será así una de las grandes protagonistas de una visita histórica que reunirá expresiones artísticas de diferentes regiones del país. Desde las canciones religiosas hasta el folclore y los nuevos sonidos populares, las voces argentinas acompañarán al papa León XIV en su recorrido por el país.