El papa León XIV tendrá este lunes 9 de noviembre una jornada cargada de actividades en Buenos Aires, con visitas a instituciones sociales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Su recorrido comenzará en Claypole y continuará por Palermo, Puerto Madero y el centro porteño, con una agenda que tendrá como ejes la atención a las personas vulnerables, la dignidad del trabajo y el diálogo entre las religiones.

La primera actividad está prevista para las 9.15, cuando el Pontífice visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí saludará al personal y a las personas asistidas por la institución, que brinda atención integral a personas con discapacidad.

A las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El lugar tiene un antecedente especial para la Iglesia argentina: allí, el papa Juan Pablo II celebró una misa por la Nación Argentina el 12 de junio de 1982, durante su primera visita al país.

Después de una pausa al mediodía, la agenda continuará a las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Santo Padre mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La convocatoria reunirá a distintos sectores vinculados a la actividad laboral y social.

A las 17.30, el Papa se trasladará al Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, para reunirse con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas. El encuentro estará centrado en el diálogo y la convivencia entre distintas expresiones de fe.

La jornada concluirá en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Desde las 18.45, León XIV celebrará las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Se trata de una oración litúrgica de la tarde que reunirá al Pontífice con los obispos y representantes de la Iglesia local.

Finalmente, a las 19.45, el Papa compartirá una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La agenda del lunes combinará así momentos de cercanía con personas que necesitan acompañamiento, una celebración multitudinaria y reuniones institucionales y religiosas. Será el segundo día de León XIV en el país, en el marco de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.