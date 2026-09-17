De cuántos millones es el contrato que firmó Wanda Nara para su reality

Un video subido a sus plataformas digitales sirvió para que Wanda Nara anunciara el lanzamiento del programa sobre su vida cotidiana a través de la pantalla de Disney. Aunque hace más de un año se proyectaba junto a Netflix y se iniciaron las filmaciones en Milán, finalmente trascendieron los montos económicos fijados para esta producción audiovisual.

La periodista Marina Calabró presentó los términos del acuerdo comercial durante la emisión de Primicias YA. La negociación se gestó mediante una firma audiovisual italiana que presentó la propuesta inicial a Netflix, para luego pasar a manos de Disney. La cifra total asciende a 500 mil euros únicamente para el desarrollo de la primera entrega de episodios, monto equivalente a más de 900 millones de pesos argentinos.

La modalidad de cobro contempla una división en tres instancias financieras. Un primer adelanto de 300 mil euros se desembolsa con la firma del acuerdo, la puesta en marcha del rodaje o la confirmación de la distribución. La segunda parte, compuesta por 100 mil euros, se cancela al terminar la producción en set, mientras que la suma restante se salda en el momento exacto en que la serie llega a la audiencia.

Una de las cláusulas fijadas con la empresa productora estipula un incremento sustancial en las ganancias ante una hipotética renovación para un segundo ciclo. Sin confirmar el día del debut en pantalla, la propuesta reunirá pasajes filmados durante la previa de los trámites de divorcio con Mauro Icardi en Italia, jornadas en la residencia de Punta del Este y los traslados junto a sus hijas por territorio europeo.