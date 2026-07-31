De cuántos millones fue el acuerdo secreto entre Flor Peña y Nico Occhiato

La disputa mediática y legal entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato finalmente encontró una resolución lejos de los tribunales. Tras meses de especulaciones, críticas en redes sociales y tensiones surgidas luego de la abrupta salida de la actriz de la señal de streaming, ambas partes alcanzaron un acuerdo privado que pone fin a la posibilidad de una batalla judicial millonaria.

El conflicto se originó por desacuerdos que se hicieron públicos luego de que la conductora abandonara su ciclo. Según trascendió en el programa DDM, se conocieron detalles del contrato que la unía con la plataforma digital, donde se especificaba que percibía entre ocho y nueve millones de pesos mensuales.

Además de este salario, el vínculo incluía el beneficio de dos espacios de Publicidad No Tradicional, conocidos como PNT, los cuales ella podía comercializar de forma independiente dentro de su programa. Estas acciones comerciales se integran al contenido de las emisiones y representan una fuente clave de ingresos para las figuras en el streaming.

La crisis interna estalló en mayo, a pesar de que el contrato original estaba pactado desde marzo hasta diciembre. Ante esta situación, se iniciaron conversaciones que incluyeron una charla telefónica y un posterior encuentro personal entre Florencia y el fundador de Luzu TV para intentar destrabar la negociación. Durante estas instancias, la actriz tomó la decisión de "no regresar a Luzu" y dio instrucciones claras de "no avanzar con una demanda" judicial, a pesar de la intervención del abogado Fernando Burlando en el conflicto.

El arreglo definitivo establece que la artista dejará de cobrar su sueldo mensual y renunciará a uno de los dos PNT que tenía asignados. A cambio, acordó conservar el cobro de uno de esos espacios publicitarios propios hasta que termine el año. Este pacto implica que la actriz terminará percibiendo una cifra menor a la establecida en las condiciones iniciales, pero permite cerrar la polémica de manera silenciosa y sin intervención de la justicia.