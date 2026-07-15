De dónde son y el historial de los árbitros del Argentina vs. Inglaterra

La Selección Argentina buscará un lugar en el partido decisivo de la Copa del Mundo 2026 este miércoles desde las 16 horas. El trascendental cruce de semifinales ante Inglaterra contará con la supervisión de un cuerpo arbitral liderado por Ismail Elfath, un juez de amplia trayectoria que ya registra antecedentes directos con el equipo nacional y con su capitán en el plano de clubes.

Elfath, de 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, pero emigró a territorio estadounidense a los 18 años con el fin de estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Austin, Texas. Su ciudadanía estadounidense la consiguió en 2001 por medio del Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad, una iniciativa que actualmente no se encuentra vigente. Tras decidir volcarse al arbitraje en lugar de continuar su etapa como futbolista, se consolidó en la Major League Soccer y accedió al plano internacional al ingresar en la nómina de la FIFA en 2016.

La terna en el terreno de juego se completará con los asistentes estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins. Por su parte, el italiano Maurizio Mariani cumplirá las funciones de cuarto árbitro, mientras que su compatriota Daniele Bindoni se desempeñará como asistente de reserva para este compromiso.

El juez principal ya tiene antecedentes con futbolistas del plantel argentino. En la final de la Leagues Cup 2023, estuvo a cargo de impartir justicia en el partido donde el Inter Miami de Lionel Messi se consagró campeón frente a Nashville en la tanda de penales tras igualar 1-1. En el ámbito de selecciones, dirigió al representativo albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante el empate 1-1 contra España en la fase de grupos, un resultado que decretó la eliminación del equipo conducido en ese entonces por Fernando Batista. En aquella ocasión estuvieron presentes desde el inicio Facundo Medina y Alexis Mac Allister, quienes integran la delegación actual en este certamen.

En su historial en Copas del Mundo, Elfath suma participaciones en Qatar 2022, edición en la que arbitró los partidos de Portugal contra Ghana, Camerún ante Brasil y el choque de octavos de final entre Japón y Croacia. Además, formó parte de la final de dicho torneo en Medio Oriente cumpliendo el rol de cuarto árbitro en el recordado encuentro donde Argentina venció a Francia. En la actual cita mundialista de 2026, el árbitro ya registra tres partidos dirigidos antes de asumir el control de esta semifinal.