De Friends a Stranger Things: especiales de Halloween para ver en Netflix

Ross Geller, Chandler Bing y Mónica Geller abren la lista de alternativas para disfrutar de la noche más fantasmal del año con las producciones más aclamadas del catálogo. Netflix propone una selección que permite acceder directamente a los capítulos temáticos de las mejores historias.

De esta manera, la plataforma de streaming reúne comedia, ciencia ficción, thrillers y animación para armar un plan lleno de entretenimiento y nostalgia. La propuesta abarca episodios de diversas duraciones que van desde producciones noventeras hasta lanzamientos recientes.

Especiales de Halloween en Netflix: Serie por serie

Friends

Episodio: La fiesta de Halloween (21 min)

Sobre la serie: El clásico sitcom noventero que no pasa de moda; en este icónico capítulo, Chandler se disfraza de conejo rosa y Ross de un "spud-nik" en la recordada fiesta en el departamento de Mónica.

Stranger Things

Episodio: Capítulo dos: Dulce o truco, bicho raro (56 min)

Sobre la serie: El fenómeno ochentero de ciencia ficción y terror; un especial donde los chicos salen a pedir caramelos disfrazados de los Ghostbusters mientras las amenazas del Upside Down acechan Hawkins.

The Office (EE. UU.)

Episodio: Aquí viene el coro (22 min)

Sobre la serie: La comedia de oficina más aclamada, donde los festejos de noche de brujas en Dunder Mifflin siempre terminan en caos, disfraces insólitos y competencias disparatadas.

El juego del calamar

Episodio: Fiesta de Halloween (51 min)

Sobre la serie: El exitoso thriller coreano repleto de tensión y juegos de supervivencia que paralizó al mundo entero.

The Rookie

Episodio: ACH (43 min)

Sobre la serie: Intenso drama policial centrado en los desafíos cotidianos de los oficiales de Los Ángeles, que durante la noche de Halloween enfrentan los casos más bizarros de la ciudad.

Riverdale

Episodio: Capítulo 128: Halloween II (42 min)

Sobre la serie: Un drama juvenil envuelto en misterios oscuros, crímenes y estéticas retro ideales para maratonear en temporada de brujas.

Jujutsu Kaisen

Episodio: La víspera del festival (23 min)

Sobre la serie: Uno de los animes de acción y maldiciones más populares del momento, perfecto para los amantes de las batallas sobrenaturales.

Fantasmas (Ghosts)

Episodio: Halloween: El fantasma del pasado de Hetty (21 min)

Sobre la serie: Una divertida comedia sobre una pareja que hereda una mansión habitada por un ecléctico grupo de espíritus de distintas épocas.

El diablo en Ohio

Episodio: Llamas (46 min)

Sobre la serie: Una miniserie de intriga y suspenso psicológico centrada en cultos secretos y misterios perturbadores.

F is for Family

Episodio: Un fatal Halloween (27 min)

Sobre la serie: Comedia animada para adultos con humor ácido sobre la vida cotidiana de una familia en los años 70.

Chica Vampiro

Episodio: Daisy y el Día de Halloween (45 min)

Sobre la serie: Una opción juvenil de fantasía que combina romances de escuela con el mundo secreto de los vampiros.

Mi vida con los chicos Walter

Episodio: Época de muertos (43 min)

Sobre la serie: Un drama adolescente enfocado en el amor, la adaptación y los líos de convivencia en el campo.

Dulces Magnolias

Episodio: Al otro lado del velo (49 min)

Sobre la serie: Entrañable historia sobre la amistad, el romance y el apoyo mutuo entre tres amigas de toda la vida en un pequeño pueblo norteamericano.

The Resident

Episodio: El delgado velo (44 min)

Sobre la serie: Un apasionante drama médico que muestra la cara real del sistema hospitalario a través de casos de alta exigencia.

Blockbuster