La pasión por la Selección Argentina volvió a dejar una imagen especial en el Mundial 2026. Durante el encuentro frente a Austria, disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, una bandera de Jáchal apareció entre miles de hinchas argentinos y se convirtió en un símbolo de identidad y pertenencia.

Mientras Argentina buscaba una nueva victoria en la fase de grupos, el emblema jachallero flameó en una de las tribunas del estadio y llamó la atención de quienes seguían el partido desde distintos puntos del mundo. Lejos de San Juan, la bandera representó a todo un departamento que encontró la manera de estar presente en una de las citas deportivas más importantes del planeta.

Desde donde se observó la bandera sanjuanina. (Foto: Gentileza/Jáchal Transmite)

La imagen recorrió las redes sociales y despertó el orgullo de muchos sanjuaninos. Entre camisetas albicelestes, cánticos y festejos, la insignia de Jáchal sobresalió como una muestra del acompañamiento permanente de sus habitantes a la Selección Argentina.

La presencia de la bandera también reflejó cómo el Mundial trasciende el resultado deportivo y se transforma en un espacio donde las comunidades expresan su identidad. Cada bandera, cada color y cada mensaje cuentan una historia que viaja miles de kilómetros para hacerse visible ante millones de personas.

Los jachalleros que presenciaron el partido. (Foto: Gentileza/Jáchal Transmite)

En esta oportunidad, Jáchal tuvo su lugar en el escenario mundialista. Con su bandera en alto, el departamento sanjuanino se hizo presente en Texas y dejó una postal que combinó fútbol, pertenencia y emoción.

A miles de kilómetros de casa, pero con el mismo sentimiento de siempre, Jáchal volvió a decir presente junto a la Selección Argentina y sumó una imagen inolvidable a la fiesta del Mundial 2026.