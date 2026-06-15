De Jong, figura de Países Bajos: "Si jugamos con Argentina es buena señal"

Frenkie de Jong mantiene la calma frente a las proyecciones que colocan a su seleccionado como el principal candidato para ganar el Mundial 2026. El mediocampista se refirió al análisis del matemático Joachim Klement, quien acertó a los ganadores de ediciones pasadas y ahora señala a la Naranja Mecánica como la futura campeona. Sobre esta situación, el futbolista fue tajante al asegurar que "No nos genera presión", buscando quitarle peso a las expectativas externas que rodean al plantel conducido por Ronald Koeman.

Al ser consultado sobre la posibilidad de encontrarse nuevamente con la Selección Argentina en las instancias de eliminación directa, el jugador mostró una postura positiva. El volante consideró que "Si nos enfrentamos sería buena señal" y profundizó a TyC Sports en su razonamiento al explicar que "Significaría que llegamos lejos" dentro de la competencia. Esta lógica se apoya en que un duelo ante el equipo de Lionel Scaloni solo podría concretarse a partir de los cuartos de final.

El equipo europeo viene de empatar 2-2 en su debut contra Japón, pero sigue siendo considerado uno de los favoritos debido a su jerarquía. En el recuerdo cercano permanece el enfrentamiento en los cuartos de final del torneo anterior, conocido como La Batalla de Lusail, donde Argentina avanzó tras una definición por penales. Pese a los antecedentes, De Jong prefiere enfocarse en el presente de un grupo que busca consolidar su rendimiento partido tras partido en la cita mundialista.