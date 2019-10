De la alimentación a los youtubers, los temas del 45º Congreso Argentino de Cardiología

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vínculo entre la industria alimenticia y la nutrición, los pros y contras de la dieta paleolítica, las nuevas formas tecnológicas de llegar a la comunidad, el rol de influencers y youtubers y el futuro de los medicamentos biológicos, son algunos de los temas que se debatirán en el 45º Congreso Argentino de Cardiología que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 19 de octubre. "La idea es abordar temas de actualidad trascendiendo lo estrictamente médico y entendiendo que la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver con el entorno en el que vivimos", explicó a Télam el médico Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), organizadora del encuentro. En ese contexto, una de las mesas de apertura del Congreso se vincula a la alimentación: "La obesidad es uno de los principales factores de riesgo; ahora bien hay un contexto que lleva a la obesidad, no es un problema del individuo. La publicidad, la forma en la que se producen los alimentos, los costos, todo influye", dijo Tartaglione. Con respecto a esta temática se debatirá el rol de la industria "que produce cada vez más para vender y no para alimentar, también hablaremos del marketing, la regulación, etc.". Otro de los temas clave que preocupa a los médicos es el rol de los youtubers e influencers en la educación sobre temas de salud: "Es una constante en el consultorio las consultas a partir de lo que se vio en Instagram o Youtube y es un problema porque hay un mensaje médico que se baja sin ninguna formación detrás", agregó. Los medicamentos biológicos, es decir aquellos elaborados a partir de organismos vivos y que tienen por lo general altos costos, serán otro eje de los debates para encarar en la segunda jornada del congreso. El 45º Congreso Argentino de Cardiología, que contará con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales, se desarrollará del 17 al 19 de octubre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.