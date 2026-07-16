De la euforia por Argentina a los disturbios y detenidos en la plaza 25 de Mayo

La histórica victoria por 2-1 de la Selección Argentina ante Inglaterra desató una verdadera locura en San Juan el miércoles 15 de julio de 2026. Miles de hinchas salieron a festejar el pase a la final del Mundial, transformando la Plaza 25 de Mayo en un carnaval. Sin embargo, la euforia colectiva no tardó en verse opacada por focos de violencia en pleno microcentro, los cuales quedaron registrados en filmaciones que se viralizaron con rapidez en las redes sociales.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en la avenida Libertador, casi en su intersección con la calle Mendoza. En las imágenes difundidas, se observa el momento exacto en que un grupo de uniformados reduce y arresta a un sujeto.

Con respecto a este hecho, fuentes policiales indicaron que "el joven había agredido a un policía arrojándole una botella de vidrio" en medio de la muchedumbre, lo que motivó su inmediata aprehensión por parte del personal del operativo de seguridad.

A pocos metros de allí, frente a la Catedral, se produjo otra detención en el sector vallado que une la avenida Ignacio de la Roza con calle Mendoza. Los efectivos policiales interceptaron a otro sospechoso en la vía pública.

A su vez, se ocasionaron muchos más disturbios, en donde los efectivos policiales debieron intervenir para preservar la seguridad de la gente que seguía festejando en las inmediaciones de la plaza 25 de Mayo.