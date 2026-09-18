Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, habló sobre la sede que debería recibir la final del Mundial 2030. El técnico sostuvo que, desde su punto de vista, el partido decisivo debería disputarse en territorio español.

“Mi opinión, que es lo que puedo controlar, es que debe ser aquí y por muchas razones”, expresó De la Fuente durante una conferencia de prensa. Además, señaló que todavía queda tiempo y manifestó su convicción de que la FIFA valorará las infraestructuras y los estadios que ofrece España.

Su mensaje sobre los jugadores de Barcelona

Durante la misma conferencia, el entrenador también habló sobre los ocho futbolistas de Barcelona que fueron campeones del Mundial 2026 y que no recibieron un reconocimiento por parte del club catalán. De la Fuente expresó su pesar por la situación y destacó el valor de los jugadores.

“Me da pena, porque este reconocimiento no ocurre a menudo, pero ellos celebran mucho porque son valorados vayan donde vayan”, manifestó. Luego agregó: “Si no te homenajean en tu casa, lo harán en otro lugar”.

España mantiene la ambición

Después de la conquista del Mundial, De la Fuente también aseguró que el plantel mantiene intacta su ambición. El entrenador puso el foco en la salud de los futbolistas y en poder contar con ellos para los próximos compromisos.

“Este equipo no se detiene, ganar el Mundial no nos basta y tenemos que ser mejores”, afirmó. Además, sostuvo que lo conseguido no alcanza para ganar el próximo partido y remarcó la importancia de que los jugadores estén preparados y sanos.