Elena Rybakina nació y creció en Moscú, Rusia, donde durante su infancia practicó gimnasia y patinaje sobre hielo junto a su hermana. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su estatura hicieron que abandonara esas disciplinas y buscara otro camino deportivo.

Su padre la introdujo al tenis cuando tenía seis años. La altura, que había sido considerada un problema para la gimnasia, terminó convirtiéndose en una ventaja para su desarrollo como tenista.

El salto entre las juveniles

Durante su etapa como juvenil, Rybakina llegó al tercer puesto del ranking mundial. También ganó seis títulos y alcanzó semifinales en Roland Garros y el Australian Open.

La tenista recordó que durante sus primeros años en una academia no obtenía buenos resultados. Sin embargo, una victoria en un torneo ITF de Grado 3 le permitió ganar confianza y empezar a competir con otra perspectiva.

La apuesta de Kazajistán

Ante las dificultades económicas de su familia, apareció una propuesta de la Federación de Tenis de Kazajistán. Rybakina aceptó y en 2018 oficializó su cambio de ciudadanía para representar al país asiático.

Un año después consiguió su primer título WTA en Bucarest. Tres años más tarde llegó el momento que cambió su carrera cuando se convirtió en la primera tenista kazaja en conquistar Wimbledon.

Tres Grand Slam y el número uno

En 2026, Rybakina sumó el Australian Open después de vencer a Sabalenka en la final por 6-4, 4-6 y 6-4. Luego conquistó el US Open 2026 y alcanzó los tres títulos grandes que tiene actualmente en su carrera.

Su triunfo en Nueva York también le permitió alcanzar el número uno del mundo. Desde el lunes, la historia que comenzó lejos de las pistas de tenis tendrá a Rybakina en la cima del circuito femenino.