La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol logró convocar alrededor de 70 mil asistentes, de acuerdo a lo relevado por el Gobierno de San Juan. Desde temprano, familias, parejas y grupos de jóvenes se acercaron en colectivos de RedTulum y vehículos particulares para formar filas ordenadas en los accesos, recorrer la feria, el velódromo y los espacios gastronómicos y asegurarse un lugar frente al escenario mayor.

El rock nacional marcó el pulso de la jornada en el Estadio del Bicentenario, con una grilla que reunió a De La Lora, Turf y Tan Biónica frente a un público que acompañó de principio a fin. La apertura estuvo en manos de la banda sanjuanina De La Lora, que dio inicio a la programación del escenario mayor con canciones propias, clásicos del rock nacional y homenajes a Los Piojos, aportando el sello local al arranque de la jornada.

Más tarde llegó el turno de Turf, que recorrió distintos pasajes de su trayectoria y fue sumando cada vez más voces del público a medida que sonaban sus temas más conocidos.

Para celebrar los 30 años de la banda, abrió con "No se llama amor" y repasó temas emblemáticos de su repertorio, con el guiño afectivo de Joaquín Levinton al recordar el viaje del grupo en 1998 al Valle de la Luna —que inspiró la canción "Valle de la Luna" de Siempre libre— y el saludo final hacia el público sanjuanino, Cuyo y la Argentina.

El broche de oro quedó en manos de Tan Biónica, liderada por Chano Moreno Charpentier, que tomó el escenario tras la medianoche con un repertorio de grandes éxitos que hizo cantar y saltar a la multitud. A medida que avanzaba el tramo final, el estadio se iluminó con las linternas de los teléfonos y los flashes del público acompañando "La melodía de Dios", en una noche inaugural que reunió a casi 70.000 asistentes y dio el puntapié a la edición 2026 de la fiesta.

De esta forma, la primera jornada musical de la Fiesta Nacional del Sol 2026 combinó la presencia de una banda sanjuanina en la apertura con dos números centrales del rock nacional en una noche de alta convocatoria.