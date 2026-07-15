Entre los miles de hinchas que coparon la Plaza 25 de Mayo para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 había una bandera diferente. No era una más entre las camisetas, los bombos y los cánticos: era la misma que Lionel Messi y el resto del plantel sostuvieron durante la visita de la Albiceleste a San Juan en 2019.

Su dueño es Emanuel, un fanático que desde hace seis años conserva esa reliquia como uno de sus mayores tesoros. Después de la remontada ante Inglaterra, sintió que había llegado el momento de volver a sacarla a la calle para compartirla con otros hinchas en una noche inolvidable.

La historia de esa bandera comenzó el 7 de junio de 2019, cuando la Selección Argentina enfrentó a Nicaragua en el Estadio San Juan del Bicentenario, en el último amistoso antes de disputar la Copa América de Brasil. Antes del partido, los futbolistas posaron con ella para la fotografía oficial. Al finalizar la jornada, mientras la mayoría de los hinchas ya abandonaba el estadio, Emanuel decidió quedarse unos minutos más.

"Me quedé hasta el final esperando que pasara algo", recordó a DIARIO HUARPE. La paciencia tuvo recompensa. Un utilero del seleccionado se acercó y le entregó la bandera que minutos antes había estado en manos de la Selección.

"Con esta bandera estuvieron los jugadores. La agarró Messi. Es increíble tener en mis manos algo que antes tuvo él. Es inolvidable", contó con emoción. Desde aquel día, nunca pensó en desprenderse de ella. La guarda con el mismo cuidado que una reliquia familiar y ya tiene decidido cuál será su destino. "La voy a guardar para siempre. Va a quedar en mi familia y algún día pasará a las manos de mis hijos", aseguró.

Messi, durante el amistoso ante Nicaragua disputado en San Juan en 2019.

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del mundo fue la excusa perfecta para volver a desplegarla. Mientras miles de sanjuaninos celebraban en la Plaza 25 de Mayo, la bandera despertó la curiosidad de grandes y chicos. Muchos se acercaban para fotografiarse con ella y escuchar la historia de cómo llegó a sus manos.

Como cualquier hincha, Emanuel también sufrió hasta el último minuto del partido frente a Inglaterra. "Son partidos para el infarto. Si no se sufre con Argentina, no se puede. Si hay que sufrir en la final y ganarla, así será", dijo entre sonrisas.

Seis años después de aquella visita de la Selección a San Juan, la bandera volvió a ser protagonista. Ya no sobre el césped del Bicentenario, sino entre abrazos, lágrimas y festejos, acompañando a un pueblo que vuelve a ilusionarse con ver a la Albiceleste levantar otra Copa del Mundo.