En esta edición especial de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, los apuntes quedaron de lado para darle lugar a dos proyectos que buscan transformar la realidad de los jóvenes sanjuaninos. Integrantes de la organización JAE y del proyecto de contenidos Traigo Data aceptaron el desafío de medirse en un juego donde el conocimiento, la estrategia y el trabajo en equipo fueron los grandes protagonistas.

El equipo naranja, integrado por Martín Krywokulski y Martina Flores, llegó representando a Traigo Data, el proyecto que crea contenidos para redes sociales con una mirada creativa e innovadora. Del otro lado, el equipo azul, conformado por Agustín Álvarez y Daniela Gil, representó a JAE, organización que impulsa el emprendedurismo juvenil en San Juan.

Antes de que comenzara la competencia, ambos equipos compartieron recuerdos de su paso por la escuela, hablaron de sus emprendimientos y coincidieron en que la secundaria fue el lugar donde comenzaron a desarrollar muchas de las habilidades que hoy aplican en sus proyectos. Entre anécdotas, confesiones y mucho humor, la previa dejó en claro que el desafío iba mucho más allá de responder preguntas.

Ya en el juego, las categorías de geografía, historia, lengua, ciencia, matemática, deporte y arte pusieron a prueba los conocimientos de los participantes. Hubo respuestas acertadas, otras que generaron dudas y algunas definiciones que llegaron después de largos debates entre los integrantes de cada equipo, siempre acompañadas por el clima distendido que caracteriza al programa.

A medida que avanzaban las rondas, el marcador se mantuvo ajustado y ninguno de los dos logró sacar una ventaja definitiva. Incluso, la estrategia cobró un papel clave cuando ambos equipos recurrieron al comodín, herramienta que les permitió elegir la materia con la que querían jugar en el tramo decisivo.

Representantes de JAE y Traigo Data dejaron por un momento sus proyectos para competir en UPD. FOTO HUARPE.

La tensión se mantuvo hasta la última pregunta. Mientras el equipo azul logró responder correctamente su desafío de geografía para mantenerse con vida, el equipo naranja apostó todo al arte. Allí, Martín Krywokulski y Martina Flores acertaron la respuesta sobre lenguaje cinematográfico y sellaron la victoria para Traigo Data, que se quedó con el premio de la cena en La Vitta.

UPD Unidos por el Desafío es una producción que reúne a estudiantes y protagonistas de distintos ámbitos de San Juan en un formato donde aprender también puede ser entretenido. El programa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación, fue declarado de interés educativo y tiene como premio mayor un viaje a Bariloche junto a Travel Rock para el curso ganador de la temporada.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y mediante las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.