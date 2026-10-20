De Lucía Galán a Moria Casán, despidieron con dolor a Antonio Grimau

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, generó una profunda conmoción en el mundo artístico argentino. Luego de conocerse la noticia este martes 20 de octubre, distintas figuras del espectáculo compartieron mensajes para recordar al actor, su trayectoria y el afecto que despertaba entre sus compañeros.

Moria Casán fue una de las primeras en expresar su pesar durante su programa La mañana con Moria. “Una persona encantadora, un artista increíble. Se lo va a extrañar mucho, son actores de raza”, manifestó al recordar al intérprete.

Desde el Multiteatro también publicaron una despedida en sus redes sociales. Allí lo definieron como uno de los protagonistas inolvidables de la televisión argentina y destacaron que, además de su talento, era una excelente persona y un gran compañero.

Lucía Galán recordó su calidad humana

La cantante Lucía Galán también recordó a Grimau durante una entrevista en el programa Puro Show. La artista destacó tanto su personalidad como su manera de trabajar.

“Él era muy serio, pero hacía chistes muy ingeniosos”, contó. Luego, agregó que era una persona entrañable, incluso cuando pasaba mucho tiempo sin que se vieran.

Galán también resaltó el respeto con el que el actor desarrollaba su profesión y recordó los abrazos que compartían cada vez que se encontraban.

Los mensajes de sus colegas

La periodista Pilar Smith se sumó a las despedidas con una publicación en sus redes sociales, acompañada por una fotografía de Grimau caracterizado como Sandro. “Qué triste noticia. Un actor muy querido y una gran persona”, escribió.

Por su parte, el actor Paco Fernández de Rosa lo recordó como un profesional con una extensa trayectoria y destacó su compromiso artístico. En su mensaje, valoró su humildad y el vínculo afectuoso que mantenía con sus compañeros.

Las palabras de despedida reflejaron el impacto de la partida de Grimau, quien desarrolló una carrera de más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro argentino.

Una trayectoria que dejó huella

Grimau fue reconocido por sus papeles en ficciones como Trampa para un soñador, Dos a quererse y Soy gitano. En 2018 interpretó a Roberto Sánchez, conocido como Sandro, en la serie biográfica Sandro de América, uno de los trabajos más destacados de su última etapa profesional.

El actor falleció luego de permanecer internado varios días por un problema de salud pulmonar. Su muerte dejó numerosas muestras de afecto de parte de artistas y colegas que compartieron con él distintos momentos de su carrera.