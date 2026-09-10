Sportivo Desamparados cumple 107 años de historia y detrás de sus grandes gestas también están las historias de quienes hicieron del club una parte de sus vidas. Una de ellas es la de Nelson Gabriel Mercau, conocido como "El Manguera", quien desde los cinco años está ligado a la institución y hoy trabaja para que el Serpentario luzca en perfectas condiciones.

Para Mercau, esa historia también es personal. Nació en la zona de calle Santa María de Oro y, aunque la vida lo llevó por distintos lugares, siempre terminó regresando a su casa: El Serpentario. "Es mi vida", destacó a DIARIO HUARPE.

Desde los cinco años

Su vínculo con el club comenzó cuando todavía era un niño. “Nace cuando me traía mi hermano a la cancha. Viste que todos dicen que te trae tu viejo a la cancha. En mi caso, fue mi hermano quien me traía de chiquito, el más grande”, recordó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Nelson vive cada día con pasión por su querido club.

Después, el destino lo llevó solo a El Serpentario. “Con cinco años, seis años ya venía a la cancha yo solo”, contó. Con el paso del tiempo intervino activamente en la vida social del club y luego ingresó a trabajar dentro de la institución, en tareas de mantenimiento, ocupándose del césped y del campo de juego.

Una historia llena de recuerdos

El Serpentario fue escenario de algunas de las páginas más importantes de la historia de Desamparados. Allí se disputaron los recordados Torneos Nacionales entre 1969 y 1973, cuando el club se enfrentó con equipos grandes del fútbol argentino.

También forma parte de la memoria institucional su paso por la B Nacional durante la temporada 2011-2012. Para Nelson, ese período quedó especialmente marcado: “A mí me gustó bastante cuando estuvimos en esa categoría”.

Entre sus recuerdos también aparece la inauguración de las torres de iluminación y los modernos reflectores. “Cuando pusieron las torres, las iluminaciones del club, ahí me gustó bastante porque las cosas que se venían haciendo”, señaló.

El fondo de su casa

Nelson junto a Javier Mascherano, exSelección Argentina.

Mercau también recordó la construcción de las tribunas y el sembrado realizado para la Sub-20, una etapa en la que aprendió mucho sobre el cuidado del campo de juego. “Y bueno, cuando se hizo el sembrado para la Sub-20 también, ahí aprendí muchas cosas del campo de juego”, contó.

Su trabajo cotidiano tiene para él un significado especial. El campo de juego es, literalmente, el patio de su casa. “El fondo es el fondo de tu casa. Es lo más lindo que vos salís de tu casa y salís a ver el patio todos los días, todas las mañanas”, explicó.

La pasión por los colores

Sportivo Desamparados cosechó títulos locales en 1928, 1963, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1983, 1991 y 2018, además de distintos subcampeonatos. En medio de esa historia, El Manguera continúa haciendo su parte para que el club esté impecable. “Para tenerlo bien, mejorarlo bien, se necesita mucho laburo acá. Se labura mucho”, afirmó.

Y cuando llega el momento de definir qué significa Desamparados para él, la respuesta es tan sencilla como contundente: “Es muy lindo ser de Desamparados. Es mi vida, pasión, es todo”.