De niños a adultos mayores: así creció la terapia ocupacional en San Juan

La terapia ocupacional amplió considerablemente su campo de acción en San Juan durante los últimos años. De una actividad vinculada principalmente con la atención pediátrica, pasó a intervenir cada vez más en rehabilitación de adultos, adultos mayores, salud mental, adaptaciones domiciliarias y otras áreas orientadas a mejorar la autonomía.

En el Día del Terapista Ocupacional, DIARIO HUARPE dialogó con Eugenia Jiménez, terapista ocupacional y jefa de gabinete de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), quien explicó cómo evolucionó la profesión en la provincia.

“Nos dedicamos a trabajar con personas que por diversas circunstancias de la vida presentan desafíos para sus ocupaciones. Estas tareas van desde acciones básicas como alimentarse e higienizarse, hasta el complejo manejo del dinero en el hogar”

La profesional señaló que el abordaje alcanza todas aquellas actividades que aportan significado, sentido e independencia a la vida cotidiana de una persona.

De pocos profesionales a una mayor oferta

Hace alrededor de seis años, San Juan contaba con entre 15 y 20 terapistas ocupacionales, según Jiménez. Gran parte de ellos trabajaba principalmente en pediatría, mientras que para los adultos las alternativas eran mucho más reducidas.

“Si algún paciente adulto requería asistencia específica, las opciones se reducían a uno o dos expertos en San Juan”

El escenario comenzó a modificarse en 2019, cuando la UCCuyo abrió la carrera de Terapia Ocupacional. Con tres cohortes ya egresadas, actualmente habría cerca de 60 profesionales activos en la provincia.

Ese crecimiento también permitió ampliar las áreas de trabajo. Si bien la pediatría continúa concentrando buena parte de la demanda, avanzaron la rehabilitación física, motora y neurológica de adultos.

Desde la infancia hasta la vejez

Actualmente, los terapistas ocupacionales trabajan con personas durante todo el ciclo vital. En adultos mayores, una parte de las intervenciones apunta a conservar autonomía y adaptar los espacios donde desarrollan sus actividades diarias.

“Muchas veces se requieren adaptaciones del entorno, de la casa, por cuestiones de barreras arquitectónicas o porque hay un cambio ocupacional grande con la jubilación”, explicó Jiménez.

También mencionó el trabajo con personas que atraviesan secuelas de accidentes cerebrovasculares (ACV) y necesitan recuperar actividades cotidianas.

La especialista sostuvo que el abordaje actual no debe concentrarse únicamente en las limitaciones de una persona, sino también en las barreras que presenta el entorno físico y social. “Nosotros consideramos más que la inclusión, debería ser una convivencia”, afirmó.

Nuevas áreas y el desafío de la salud pública

En los últimos años también crecieron campos vinculados con la fabricación de ortesis, productos de apoyo, rehabilitación de mano, ámbito laboral, trabajo comunitario y salud mental.

Sin embargo, Jiménez advirtió que esa expansión todavía no se refleja de la misma manera en el sistema público. Según señaló, actualmente habría apenas tres o cuatro terapistas ocupacionales contratadas formalmente en ese ámbito en toda la provincia.

“Están obviamente explotadas porque tienen un montón de pacientes por esta altísima demanda”

A este escenario se suman las demoras que, según explicó, enfrentan profesionales para cobrar algunas prestaciones de obras sociales vinculadas con discapacidad. Además, el sector trabaja en la creación de un colegio profesional y en el impulso de una ley provincial.

De esta manera, la terapia ocupacional dejó de estar asociada casi exclusivamente con la pediatría y comenzó a ganar terreno en distintas etapas de la vida, mientras mantiene como desafío una mayor inserción en el sistema público de San Juan.