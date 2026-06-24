De no poder caminar a llamarlo gordo, la historia de la figura de Marruecos

Ismael Saibari se destaca como la gran revelación de Marruecos en el Mundial 2026 tras anotar dos goles frente a Brasil y Escocia compitiendo por la Bota de Oro junto a Lionel Messi Kylian Mbappé y Erling Haaland. Su tanto ante los europeos antes de los dos minutos es el segundo más rápido del certamen solo superado por el de Matías Galarza Fonda para Paraguay. El futbolista de 25 años nacido en Terrassa atraviesa una etapa de plenitud luego de ser elegido el mejor jugador de la liga de los Países Bajos. Su excelente temporada en el PSV Eindhoven con 19 tantos y nueve asistencias en 37 partidos motivó que el Bayern Múnich decida desembolsar 55 millones de euros por su transferencia. Vincent Kompany valora su polifuncionalidad para desempeñarse como mediocampista ofensivo o falso nueve.

Sin embargo el camino del joven nacido en una familia musulmana estuvo marcado por la adversidad física inicial. De bebé le detectaron un problema congénito que amenazaba su capacidad de caminar pero mediante un soporte ortopédico dio sus primeros pasos a los dos años. Saibari recordó aquella etapa al mencionar que "Esa máquina me ayudó. Por suerte funcionó y pude caminar. En ese momento ni siquiera se trataba de convertirme en futbolista: era poder caminar". A los siete años se mudó a Bélgica para unirse al Anderlecht donde fue rechazado por su peso corporal.

El atacante relató con malestar el momento en que lo apartaron de la institución por su figura. Al respecto expresó que "Me dijeron que estaba gordo" y agregó que "Eso fue realmente doloroso. Estaba jugando bien y me sentía en un buen momento. Era un honor jugar allí, pero un día antes de que empezara la nueva temporada, recibí la noticia". Tras formarse en Mechelen y Genk debutó profesionalmente en noviembre de 2020 durante un encuentro de Europa League con el PSV Eindhoven donde ganaría tres Eredivisie tres Supercopas y dos Copas nacionales.

A pesar de ser pretendido por Bélgica y haber nacido en España el jugador optó por representar sus raíces familiares. El delantero explicó su decisión con claridad al decir que "Desde niño siempre he dicho que quería jugar para Marruecos porque mis padres son de allí". Con la selección mayor ya registra 11 gritos en 32 duelos tras ganar la Copa África y el torneo africano Sub 23. En total Saibari acumula 52 goles en su trayectoria profesional contando sus 42 anotaciones y 29 asistencias en 142 partidos con el equipo neerlandés.

El deportista también recordó episodios polémicos como el incidente de la toalla con el arquero Edouard Mendy por el cual pidió disculpas personalmente. Sobre su presente en la cita máxima el atacante de 25 años aseguró que "Es el mejor momento de mi carrera". De cara a los próximos desafíos que ilusionan a 38 millones de marroquíes el goleador remarcó que "Lo más importante es superar la fase de grupos y llegar lo más lejos posible". Marruecos buscará hoy frente a Haití en Atlanta asegurar su lugar en los 16avos de final para arrebatarle el primer puesto del grupo C a Brasil.