El misterio llegó a su fin después de que Rodrigo De Paul anunciara públicamente los detalles de su esperada boda con Tini Stoessel. El mediocampista de la Selección argentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar por primera vez en redes sociales que la gran celebración se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. De esta manera, el deportista despejó todas las dudas respecto al calendario de la pareja y puso punto final a las especulaciones sobre un supuesto cambio de planes.

Para hacer este anuncio, el jugador compartió en sus historias una fotografía tipo selfie donde se lo ve levantando su dedo índice, luciendo una gorra blanca hacia atrás y vistiendo una musculosa azul sobre una remera blanca. Junto a esa imagen, escribió la frase "En un mes me casoooo", acompañada por un emoji de corazones y un corazón blanco. Hasta este jueves, ninguno de los dos protagonistas había oficializado el día exacto para dar el "sí", ratificando ahora la fecha que había trascendido meses atrás.

Según la información que circuló desde el comienzo de los preparativos, el sitio seleccionado para festejar el matrimonio es el exclusivo predio Dok Haras, situado en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Con la cuenta regresiva oficialmente iniciada, los novios ultiman detalles para recibir en exactamente 30 días a sus familiares, amigos íntimos y destacadas personalidades tanto del ambiente del fútbol como de la industria musical.

El camino hacia el altar cobró gran protagonismo en julio de este año, momento en que la cantante compartió una galería de fotografías que sugerían una romántica propuesta de compromiso. A partir de ese instante, cada aparición pública de los enamorados despertó enorme interés en el público y en los medios de comunicación, quienes siguieron de cerca cada paso previo al gran evento.

Posteriormente, durante el mes de septiembre, la artista mostró parte del desarrollo creativo de las tarjetas de invitación, las cuales presentan un estilo minimalista centrado en una flor de loto, un elemento vinculado al renacimiento y la superación personal. Asimismo, se supo que la intérprete ideó una ambientación con una estética muy cuidada y un despliegue visual comparable al de un espectáculo de primer nivel.