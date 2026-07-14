Rodrigo De Paul habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y dejó en claro que, más allá de no tener asegurado un lugar entre los once titulares, vive el partido con una motivación especial. El mediocampista aseguró que espera con ansiedad el encuentro y remarcó que este tipo de desafíos son los que más disfruta.

"Este tipo de partidos me encantan, tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas", expresó el volante durante la conferencia de prensa previa al entrenamiento de la Selección.

"No sé si voy a jugar"

Aunque es uno de los referentes del equipo de Lionel Scaloni, De Paul reconoció que todavía desconoce si será titular frente a Inglaterra. "No sé si voy a jugar, el DT todavía no dio el equipo", respondió con naturalidad al ser consultado sobre su presencia desde el arranque.

En los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico analizó distintas variantes tácticas para afrontar el compromiso y la inclusión del mediocampista continúa siendo una de las incógnitas de cara al partido.

Un rival que nunca enfrentó

El futbolista también confesó que el duelo tiene un significado especial porque será la primera vez que enfrente a Inglaterra con la camiseta de la Selección argentina. "Es una selección que nunca enfrenté. Lo vivo con mucha alegría y mucha ansiedad. Estoy esperando que llegue el día de mañana", señaló.

Un mensaje para los hinchas

Más allá de la histórica rivalidad entre ambos países, De Paul evitó alimentar cualquier polémica y pidió que el encuentro sea vivido como un espectáculo deportivo. "Es un partido de fútbol único, pero es solo eso. Que venga la gente a disfrutar de un espectáculo", afirmó.

Con o sin lugar entre los titulares, el "Motorcito" dejó en claro que atraviesa las horas previas con la misma ilusión que todo el plantel. Argentina buscará este miércoles ante Inglaterra un lugar en una nueva final del Mundial, con el objetivo de seguir defendiendo la corona conseguida en Qatar 2022.