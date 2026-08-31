De Paul se cansó de los escándalos de Tini Stoessel y tomó una dura decisión

El mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, se convirtió en el foco de atención debido a su particular reacción en medio de la compleja situación familiar que atraviesa su pareja, la cantante Tini Stoessel. Mientras la artista experimenta un momento de alta exposición pública por diferencias internas con sus padres que impactaron en su carrera profesional y en su vida diaria, el futbolista optó por mantener un perfil bajo en sus redes sociales y concentrarse plenamente en sus compromisos deportivos.

De Paul se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde lleva a cabo sus entrenamientos junto al plantel de Inter Miami, club en el que juega con Lionel Messi. A diferencia de lo que se especulaba respecto a su estado anímico por la situación de su novia, personas cercanas al equipo revelaron que el mediocampista mantiene una postura sumamente relajada y alegre.

En declaraciones al medio Primicias Ya, Milad Soleimani describió la rutina diaria del jugador y aseguró que "Lo vi muy bien, muy alegre y muy jocoso. Rodri es de hablar mucho con Leo y hacer bromas a todo el equipo". Soleimani, quien presenció las prácticas, remarcó que el volante de la Selección Argentina sigue enfocado en su desempeño profesional y no muestra signos de desánimo. Al respecto, el testigo añadió que "No lo vi caído con todo lo que le está pasando personalmente. Lo vi muy bien y con mucha alegría".

Por otro lado, la planificación del futuro de la pareja también sumó nuevos detalles en los últimos días. Según trascendió, el casamiento civil o religioso quedó descartado y, en su lugar, se proyecta una ceremonia simbólica programada para el 19 de diciembre. No obstante, el futbolista prefiere mantener absoluto hermetismo sobre este festejo.

Con relación a su postura ante la prensa y sus compañeros de equipo sobre la boda, se conoció la frase "El casamiento es algo muy privado de él y no lo habla". De esta manera, el deportista busca preservar su intimidad y evitar cualquier tipo de intervención en los conflictos familiares ajenos.