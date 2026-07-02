La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en el duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Rodrigo De Paul dejó un mensaje claro sobre la manera en la que el plantel afronta esta instancia: con la misma ambición que en Qatar 2022 y sin subestimar al rival.

"Tenemos las mismas ganas de conseguir lo mismo que en Qatar. Si no sucede, la desilusión será igual; y si sucede, la felicidad también será así de grande", afirmó el volante, uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni.

De Paul remarcó que la experiencia de haber conquistado la Copa del Mundo les permite afrontar este torneo con otra madurez, aunque aclaró que el compromiso sigue siendo el mismo.

"Hay que vaciarse"

El mediocampista también dejó una de las frases más fuertes de la conferencia al referirse a la importancia de los partidos de eliminación directa. "Sería un error pensar más allá de mañana. No nos vamos a guardar nada cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección. Hay que vaciarse", expresó. Y agregó: "Para mí, el partido de mañana es el último, y voy a dejar todo para que no lo sea y haya más".

El análisis de Cabo Verde

Aunque Argentina parte como favorita, De Paul evitó cualquier exceso de confianza y destacó el desempeño de su próximo rival. "Cabo Verde hizo los méritos para estar donde está. Lo estudiamos, vimos bastantes videos y hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad", sostuvo.

Según explicó, el seleccionado africano se caracteriza por defender con un bloque bajo, contar con jugadores veloces para salir de contraataque y haber conseguido resultados importantes durante el torneo.

El respaldo a Messi

Durante la conferencia también hubo espacio para hablar de Lionel Messi. De Paul volvió a destacar el rol del capitán y aseguró que el equipo trabaja para que pueda marcar la diferencia. "Leo es el mejor de toda la historia. La responsabilidad pasa por todos los que lo rodeamos para darle las herramientas y que haga lo que sabe. Cuando eso sucede, su nivel es el más alto de todos", afirmó.

Además, destacó la relación que mantiene con el capitán fuera de la cancha y aseguró que compartir el día a día con él es "un orgullo".

La experiencia del campeón

De Paul, que alcanzará los 90 partidos con la camiseta de la Selección Argentina, aseguró que intenta transmitir su experiencia a los futbolistas más jóvenes del plantel. "Me siento importante y responsable de esta Selección. Es un grupo muy capaz y serio, que entiende el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene", señaló.

Finalmente, el volante destacó que, pese a los títulos obtenidos en los últimos años, el plantel mantiene el mismo nivel de exigencia y considera que todavía tiene margen para seguir creciendo en busca de otro título mundial.