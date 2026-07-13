De Paul y el apoyo que recibe de Tini Stoessel: "Es una gran mujer"

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul se refirió al acompañamiento que recibe de su pareja, Tini Stoessel. El futbolista, que celebró el pase a semifinales en el campo de juego de Kansas junto a su hija Francesca, destacó la presencia constante de la cantante en los estadios de Estados Unidos. La artista asistió a todos los encuentros junto a su familia y los hijos del jugador con Cami Homs.

Durante una entrevista con Cadena Tres de Córdoba, el mediocampista manifestó que ella "Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo". Al profundizar sobre el vínculo sentimental en medio de la competencia, De Paul admitió que "No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón". Visiblemente conmovido, el deportista agregó que "Es una gran mujer, mi gran compañera...".

La presencia de Stoessel resulta significativa en un contexto donde el rendimiento del jugador recibió algunos cuestionamientos. La pareja compartió tiempo durante los días libres del plantel tras los triunfos obtenidos.

Cabe recordar que el apoyo es mutuo, ya que el futbolista también estuvo presente en las giras de la cantante para la presentación de su disco Futttura y el trabajo anterior. En este marco de afecto, colegas como María Becerra también detallaron su amor por la cantante y señalaron que "La gente que no me cae bien lo sabe".