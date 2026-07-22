De Paul y el "arreglo" del Mundial: “Instalaron conspiraciones infundadas”

La selección argentina perdió la final del Mundial 2026 contra España en el MetLife Stadium tras un tiempo extra. Rodrigo De Paul rompió el hermetismo y lanzó un fuerte descargo en Instagram donde manifestó que "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes".

El mediocampista del Inter Miami apuntó directamente a las críticas recibidas y señaló que "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...". Para cerrar, el jugador apodado Motorcito afirmó que "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO". Su publicación incluyó una imagen suya mirando a la hinchada y fotos de los festejos previos ante Inglaterra.

Por su parte, Lionel Messi también compartió su sentir junto a una imagen con la frente en alto al expresar que "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria".

El capitán destacó el camino recorrido y añadió que "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo". En sintonía con sus compañeros, Enzo Fernández reflexionó que "Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado".

El mediocampista valoró el esfuerzo del plantel al asegurar que es un honor "Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso". En este marco de tensión, se recordó que Nicolás Otamendi le recriminó a los jugadores de España sus declaraciones en la previa de la final.

De Paul formó parte del 11 inicial en el partido decisivo pero salió del campo a los 70 minutos para que ingrese Giuliano Simeone. Al terminar el torneo, el volante no volvió a Ezeiza con la delegación principal, al igual que Messi, Gerónimo Rulli, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Mientras tanto, en Argentina, los jugadores que arribaron al aeropuerto fueron recibidos por una multitud y saludaron desde un micro descapotable pese al clima desfavorable.