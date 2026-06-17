De Paul y el elogio a Messi en el Mundial: "No va a salir otro igual"

El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 quedó marcado por la brillante participación de Lionel Messi. El capitán anotó tres goles y alcanzó la marca de máximo artillero histórico de las Copas del Mundo. Ante este escenario, Rodrigo De Paul compartió su mirada sobre el presente de su compañero y advirtió sobre la importancia de valorar lo que el rosarino hace en el campo de juego.

"Hay que disfrutarlo, es nuestro" afirmó el volante al finalizar el encuentro. Para el mediocampista, el nivel sostenido del diez durante 20 años puede generar una percepción errónea en el público. "La gente siento que lo normaliza porque son 20 años, pero no va a salir otro igual" reflexionó el jugador, quien remarcó que la vigencia del capitán desafía la lógica deportiva.

De Paul pidió a los seguidores que no se dejen llevar solo por las estadísticas. "Entonces, le recomiendo a la gente que disfrute cada minuto" señaló con énfasis. Según su visión, el impacto de Messi trasciende los festejos. "Más allá de los goles, que obviamente es una animalada lo que logra, hay que disfrutar lo que hace adentro de una cancha" sostuvo el futbolista que fue clave en las consagraciones de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La relación entre ambos jugadores se fortaleció durante el ciclo de Lionel Scaloni, convirtiéndose en uno de los vínculos más cercanos del vestuario. Mientras el nuevo desafío mundialista avanza, el sentimiento de admiración se extiende entre los protagonistas. El mediocampista concluyó su análisis con una frase contundente sobre el futuro del fútbol mundial al asegurar que "No va a salir otro igual" para cerrar su tributo al capitán.