La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá dos nombres más que estarán exclusivamente en ese partido. La AFA confirmó que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron convocados únicamente para el amistoso ante Benín, que se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental.

La particularidad generó interrogantes sobre el futuro de ambos futbolistas en el seleccionado, pero la decisión de convocarlos solo para ese encuentro no fue vinculada oficialmente con un posible retiro. MDZ señaló que cualquier interpretación en ese sentido debe tomarse como una posibilidad y no como una confirmación.

Los tres estarán ante Benín

Lionel Messi, De Paul y Lo Celso no formarán parte de los dos amistosos anteriores de esta fecha FIFA. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y a Burkina Faso el 3 de octubre, en el Monumental.

Los tres estarán disponibles para el encuentro del 6 de octubre frente a Benín, que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi después de su decisión de dejar la Selección. La AFA confirmó que el capitán aceptó la invitación para disputar ese partido especial.

Por ahora, sin retiros confirmados

La situación de De Paul y Lo Celso abrió especulaciones debido a que ambos fueron incluidos únicamente para el partido que marcará el cierre de la etapa de Messi con la camiseta argentina.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos anunció su retiro de la Selección y tampoco la AFA presentó su convocatoria como una despedida.

El seleccionado continuará su agenda con tres amistosos durante la fecha FIFA: Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último será el encuentro especial en el que Messi tendrá su despedida ante el público argentino.

La lista todavía tendrá jugadores del fútbol local

La nómina anunciada por Lionel Scaloni todavía no está completa. La AFA informó que los futbolistas del medio local serán anunciados posteriormente, por lo que podría haber nuevas incorporaciones para los amistosos.

Así, mientras la atención está puesta en la despedida de Messi, la presencia exclusiva de De Paul y Lo Celso ante Benín queda como uno de los datos particulares de la próxima convocatoria, sin que exista por ahora una confirmación oficial sobre un eventual cierre de sus ciclos con la Selección.