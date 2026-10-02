Lo que parecía una jornada cuesta arriba terminó con una remontada que cambió el rumbo del juego. Carlos Espósito, alumno de 5° 4ª del Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, de Rawson, tuvo que participar solo en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, después de que su compañera no pudiera llegar por cuestiones personales. A pesar de la dificultad, el representante del equipo azul se animó a afrontar el desafío y consiguió revertir el marcador frente a la Escuela Marcelo Yacante, de Chimbas, para continuar en competencia.

El encuentro correspondió a la instancia de repechaje, una oportunidad clave para ambos cursos, que llegaron al programa con la ilusión de seguir avanzando y acercarse al premio mayor: el esperado viaje de egresados a Bariloche.

Carlos Espósito y Morena Tobares- Lautaro Laciar representaron a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

La particularidad de la jornada fue que Carlos debió hacerse cargo de todas las pruebas sin su compañero. Con el consentimiento de los presentes, el estudiante aceptó participar en solitario, en una situación excepcional dentro del ciclo. Del otro lado estuvieron Morena Tobares y Lautaro Laciar, de 5° 1ª de la Escuela Marcelo Yacante, quienes representaron al equipo naranja.

Un comienzo complicado y una remontada que cambió todo

La competencia comenzó con las preguntas de la ruleta. El equipo azul no logró responder correctamente las consignas de Lengua, Matemática y Deporte, mientras que el naranja acertó Geografía, aunque falló en Historia y Ciencia. Así, la primera ventaja quedó del lado de los representantes de Chimbas, por 1 a 0.

En el segundo bloque llegó el turno de Verdadero o Falso y de unir conceptos. Carlos eligió Historia en la primera prueba y sumó un punto, mientras que sus rivales consiguieron dos en Deporte. Después, el equipo azul se destacó en Geografía y agregó tres puntos; el naranja hizo lo propio en Arte y sumó otros tres puntos. El marcador parcial quedó 6 a 4 a favor de la Yacante.

Con el desafío todavía abierto, el tercer bloque se convirtió en el escenario de la remontada. En el Tuti Frutti, a Carlos le tocó la letra F y consiguió ocho puntos, mientras que el equipo naranja sumó cinco con la letra N. La diferencia comenzó a achicarse y la última prueba sería determinante.

En la lluvia de preguntas, el representante del Moyano volvió a tomar impulso y sumó 12 puntos, contra los nueve obtenidos por sus contrincantes. Cada respuesta contaba y el esfuerzo individual empezó a dar sus frutos.

El resultado final fue 24 a 20 a favor del Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano. Con la remontada consumada, Carlos Espósito logró revertir el marcador y sellar el pase de su curso a la siguiente ronda del repechaje.

Así, el equipo azul sigue en carrera en UPD Unidos por el Desafío. Esta vez, la clasificación tuvo un protagonista que debió multiplicarse en el juego: sin su compañero, pero con concentración y una gran remontada, Carlitos mantuvo viva la ilusión de llegar a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.