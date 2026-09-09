Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años luego de que se agravara un cuadro respiratorio que había obligado a internarlo el martes en el Sanatorio Los Arcos.

El periodista permaneció internado durante sus últimas horas y su estado se deterioró progresivamente. La noticia fue confirmada por sus compañeros de Crónica TV, quienes destacaron su trayectoria y su vínculo con el trabajo hasta sus últimos días.

“Murió nuestro compañero y leyenda del periodismo argentino. Una figura emblemática. Luchó tanto, pero esta vez no pudo”, expresaron sus compañeros al confirmar la noticia.

Un 2026 marcado por problemas de salud

La muerte de Gelblung se produjo después de varios episodios que habían afectado su salud durante este año.

A mediados de mayo, el periodista había sido internado en terapia intensiva en el mismo sanatorio luego de sufrir una trombosis en el tobillo. Durante esa internación le colocaron un stent en una de sus piernas. Antes de ese cuadro también había sufrido una caída a la que, según trascendió, inicialmente no le había prestado atención.

Después de recibir el alta, Gelblung había retomado sus actividades y regresado a la televisión. En una de sus últimas apariciones se mostró decidido a continuar trabajando pese a las dificultades de salud que había atravesado.

Su última internación

A comienzos de agosto, el periodista había vuelto al trabajo y se había mostrado entusiasmado por reencontrarse con los televidentes.

Sin embargo, durante las semanas siguientes volvió a atravesar complicaciones. En una de sus últimas apariciones había contado que un médico le había dicho que estaba “golpeando las puertas del cielo”, una frase que generó su enojo y que reflejaba la compleja situación que atravesaba.

Finalmente, el martes fue internado nuevamente por problemas respiratorios. Horas después, su estado se agravó y murió a los 82 años.