La muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que interpretó al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, generó conmoción en Hollywood. Tras confirmarse su fallecimiento a los 86 años, su representante reveló que el artista atravesaba dos enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, que deterioraron su salud durante sus últimos meses de vida.

La información fue difundida este jueves 29 de octubre por Kelly Bush Novak, su histórica representante, quien explicó que Stewart murió el miércoles 28 en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. El actor estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos durante sus últimas horas.

De acuerdo con el comunicado familiar, Stewart atravesó un período de enfermedad relacionado con ambos trastornos neurológicos. Sus allegados destacaron que recibió cuidados y contención de su entorno más cercano hasta el momento de su fallecimiento.

Qué enfermedades padecía Patrick Stewart

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas. Con el paso del tiempo, puede provocar dificultades para reconocer personas, comunicarse y realizar actividades cotidianas.

Aunque suele relacionarse con la pérdida de memoria, sus síntomas también incluyen desorientación, cambios de comportamiento, problemas en el lenguaje y una pérdida gradual de autonomía. La evolución depende de cada paciente y del avance de la enfermedad.

Por otra parte, la demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno neurológico que afecta las capacidades cognitivas, la atención, el movimiento y la percepción. Se produce por la acumulación anormal de una proteína denominada alfa-sinucleína en determinadas células nerviosas del cerebro.

Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran las alteraciones del estado de alerta, las alucinaciones visuales, las dificultades para caminar y la rigidez muscular, síntomas que pueden parecerse a los de la enfermedad de Parkinson.

Ambas enfermedades pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes las padecen y requieren seguimiento médico y acompañamiento permanente, especialmente en sus etapas avanzadas.

La despedida de una leyenda del cine

Stewart desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas que lo convirtió en uno de los actores más reconocidos del cine, la televisión y el teatro británico.

Su popularidad internacional comenzó con su interpretación de Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, estrenada en 1987. Años después, alcanzó una nueva generación de espectadores al interpretar al Profesor Charles Xavier en X-Men, personaje que encarnó durante más de dos décadas.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de afecto entre colegas, seguidores y figuras de la industria cinematográfica, que recordaron su talento y su contribución al mundo del entretenimiento.

La familia lo despidió con un emotivo comunicado en el que destacó que sus últimos momentos estuvieron acompañados de música, oraciones, lágrimas y risas, rodeado de las personas que más quería.