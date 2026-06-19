De qué son los $35 millones que Carlos Tévez le reclama a Independiente

La situación financiera de Independiente sumó una nueva complicación en los tribunales laborales. Carlos Tevez inició una demanda contra la institución de Avellaneda en la que reclama más de un millón de dólares. El entrenador, que estuvo al frente del primer equipo entre 2023 y 2024, acudió a esta instancia legal luego de no alcanzar un acuerdo respecto a los términos de su desvinculación.

El conflicto legal se originó debido a deudas salariales y premios pendientes que nunca fueron cancelados por la dirigencia. Ante este escenario de incumplimientos, el exdelantero optó por considerarse despedido de su cargo y denunció la existencia de diferencias económicas en la liquidación final que le presentó el club.

En su momento, la salida del director técnico se había vinculado a los resultados deportivos, las trabas económicas para conformar el plantel y un pico de estrés, sumado a declaraciones posteriores del propio protagonista donde manifestó sentirse poco valorado.

La presentación judicial detalla los montos exactos que exige el cuerpo técnico. La cifra demandada asciende a 1.008.932,04 dólares y $35 millones actualizables, a lo que se deben sumar los intereses y las costas del proceso. Este reclamo legal se presenta en un contexto complejo para la institución de Avellaneda, que actualmente busca armar planes de pago para levantar sus inhibiciones y avanzar en el mercado de pases.