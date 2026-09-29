¿De quién estaba divorciado? El inesperado dato que apareció en la sucesión del Indio Solari

A pocos meses del fallecimiento del legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el avance de los trámites judiciales en la provincia de Buenos Aires reveló un detalle que dejó perplejos a los seguidores del músico. La causa que tramita en el Juzgado Civil Número 10 de Morón fue iniciada por su único hijo, Bruno Solari, con el objetivo de organizar la herencia y los bienes correspondientes al artista.

Sin embargo, el aspecto que generó asombro entre sus fanáticos fue un registro judicial específico del expediente. En los documentos presentados figura que el cantante figuraba como divorciado en primeras nupcias de una cónyuge cuyo nombre e identidad no están consignados. Esta situación resulta totalmente novedosa para la opinión pública, ya que la única pareja conocida popularmente fue Virginia Mones Ruiz, con quien compartió más de 40 años de relación tras casarse en 1988.

La aparición de este matrimonio previo podría modificar el curso formal de la causa administrativa mientras la familia busca mantener la reserva. Esta novedad administrativa surge semanas después de las tensiones generadas por falsos rumores en internet, los cuales motivaron una declaración oficial de sus allegados más cercanos.

Frente a la difusión de falsos mensajes atribuidos al referente del rock, su esposa e hijo expresaron mediante un mensaje público su postura con frases contundentes. "Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)", denunciaron formalmente para desacreditar las versiones falsas.

En el mismo descargo, los familiares hicieron un llamado a la cautela dirigido a toda la comunidad de seguidores. "No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos", afirmaron. Para cerrar el comunicado, remarcaron la importancia de verificar las publicaciones de prensa y concluyeron: "Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación".