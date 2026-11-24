Roger Waters y Bad Bunny podrían tocar en Brasilia la noche del 5 de enero de 2027, cuando Luiz Inácio Lula da Silva asuma su cuarto mandato como presidente de Brasil. La primera dama, Janja da Silva, organiza el concierto y busca definir las principales actuaciones para el viernes 27 de noviembre. También figuran en sus planes Manu Chao y Tom Morello.

En el gobierno brasileño hay dos versiones sobre cuán cerca están de cerrar los shows. Fuentes del Palacio del Planalto dieron por acordadas las actuaciones de Waters y Bad Bunny. Desde el Ministerio de Cultura señalaron que las conversaciones con el británico siguen abiertas y que, en el caso del puertorriqueño, las gestiones están menos avanzadas. La organización todavía no publicó el programa oficial.

La canción de Bad Bunny que Lula llevó al portugués

La música de Bad Bunny ya sonó en la campaña que terminó con la reelección de Lula. En septiembre, el puertorriqueño autorizó el uso de “Lo que le pasó a Hawaii”, una canción de su disco Debí tirar más fotos en la que habla del temor a que Puerto Rico pierda sus tierras y sus costumbres.

Para el video electoral, el equipo de Lula le puso letra en portugués y le dio ritmo de forró, un género popular del nordeste brasileño. La adaptación trasladó la historia a Brasil y habló de quién decide sobre los recursos del país. Si prospera la invitación de Janja, en enero el público podría escuchar en vivo al autor de aquella canción.

El vínculo de Roger Waters con Lula viene de más atrás. En 2018, cuando el entonces expresidente estaba preso en Curitiba, el cofundador de Pink Floyd intentó visitarlo. Cuatro años después volvió a expresar su apoyo durante la campaña que llevó al dirigente del Partido de los Trabajadores de regreso a la presidencia.

Los otros músicos que podrían llegar a Brasilia

Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, hizo público su respaldo a Lula durante el balotaje de octubre. También está en conversaciones Manu Chao, el músico francés que lideró Mano Negra antes de iniciar su carrera solista. Sus actuaciones siguen pendientes de confirmación.

Aunque los nombres extranjeros concentraron la atención, la organización quiere reservar un lugar central para la música brasileña. Varios de sus referentes acompañaron a Lula durante la campaña. Antes de la primera vuelta, Chico Buarque, Paulinho da Viola y Daniela Mercury participaron de un encuentro que reunió a cerca de un centenar de artistas en la Fundição Progresso de Río de Janeiro.

De dónde salió el nombre de Janjapalooza

Lula ya le había confiado a Janja los festejos de su asunción del 1 de enero de 2023. Aquel encuentro se llamó Festival do Futuro, aunque se hizo conocido como “Janjapalooza”, un juego entre el apodo de la primera dama y el nombre del festival Lollapalooza.

En la Explanada de los Ministerios de Brasilia, los músicos se alternaron entre dos escenarios que llevaban los nombres de Gal Costa y Elza Soares. Allí tocaron BaianaSystem y Gaby Amarantos, y Pabllo Vittar tuvo su turno de madrugada. Cuatro años después, Janja vuelve a armar la cartelera para esa misma ciudad.