La Selección Argentina comenzó una nueva etapa después del Mundial 2026 y el amistoso ante Bolivia dejó una de las principales señales de lo que busca Lionel Scaloni: ampliar el grupo y darle lugar a futbolistas que todavía no habían tenido su oportunidad en la Mayor.

En la goleada por 4-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, cinco jugadores hicieron su debut absoluto con la camiseta argentina: Román Vega, Ezequiel “Equi” Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores. Con ellos, la lista de futbolistas que tuvieron su estreno durante el ciclo de Scaloni llegó a 70.

Román Vega, titular y primera sorpresa

El defensor de 22 años fue la principal novedad del equipo inicial. Formado en Argentinos Juniors y actualmente en el Zenit de Rusia, Vega ocupó el lateral izquierdo y tuvo su primera presentación oficial con la Selección mayor.

Su aparición también respondió a una búsqueda concreta de Scaloni: encontrar alternativas para una posición en la que el entrenador pretende ampliar las opciones disponibles.

El defensor ya había representado a Argentina en categorías juveniles y en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero ante Bolivia llegó su debut en la Mayor.

Equi Fernández y Santiago Simón

Ezequiel “Equi” Fernández ingresó en el complemento y también tuvo su estreno. El mediocampista, surgido de Boca y actualmente en el Bayer Leverkusen, ya había sido convocado por Scaloni en 2024, aunque en aquella oportunidad no llegó a ingresar.

Otro de los nombres que sumó sus primeros minutos fue Santiago Simón. El futbolista surgido de River, actualmente en Toluca, ingresó para desempeñarse como lateral derecho. Scaloni ya lo había citado en 2021, pero recién ahora pudo concretar su debut.

Valentín Gómez y Leonel Flores

Valentín Gómez, ex Vélez, también tuvo su primera oportunidad con la Mayor. El defensor había sido convocado previamente, pero no había llegado a debutar.

La aparición que más llamó la atención entre los jóvenes fue la de Leonel Flores, el delantero de Boca de 19 años. Ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo y apenas necesitó unos minutos para mostrar su habilidad individual.

A los 41 minutos, Flores avanzó por la izquierda, superó rivales y generó la acción que terminó en el cuarto gol argentino. La pelota quedó para José Manuel “Flaco” López, quien definió cruzado para sellar el 4-0. Sobre el final, además, Flores tuvo una oportunidad para marcar su primer gol, pero el arquero boliviano Guillermo Viscarra se lo impidió.

Una lista que ya tiene 70 nombres

Con estos cinco estrenos, Scaloni llegó a 70 futbolistas debutantes durante su ciclo al frente de la Selección Argentina. La cifra refleja una de las características de su proceso: mantener una base de jugadores, pero también abrir espacio para nuevas generaciones.

Después del Mundial, la goleada ante Bolivia funcionó así como el primer escenario para observar alternativas. Argentina continuará con sus amistosos frente a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y Benín, el martes 6, en el estadio Monumental.