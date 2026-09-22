Una cuerda de yute olvidada en su casa, una máquina de coser y una idea que apareció de repente. Así nació Hebras, el emprendimiento con el que Sabrina Pilar Cortés crea carteras artesanales de diseño único.

Pilar compartió su historia en Yo Emprendo, la sección del programa Yo Te Invito dedicada a visibilizar el talento sanjuanino. La marca nació en 2023, aunque su amor por el trabajo manual comenzó mucho antes.

Un oficio heredado entre mujeres

De niña, Pilar veía a su mamá coser en una antigua máquina familiar a pedal. Con ella hacía ropa, muñecas y hasta gallardetes para los cumpleaños. Su abuela fue quien le enseñó a tejer.

“Siempre me gustó trabajar con las manos. Mi sueño era hacer algo para la mujer, pero que tuviera diseño y fuera único”, explicó. Con el tiempo, esas enseñanzas transmitidas entre generaciones encontraron una nueva forma en Hebras.

La primera idea surgió de manera sencilla. Pilar tenía en su casa un pedazo de cuerda de yute y decidió coserlo con la puntada zigzag de su máquina. Formó un pequeño círculo y, al ver el resultado, supo que podía convertirlo en algo más grande.

“Dije: ‘Tengo que hacer carteras con esto’”, recordó. Así comenzaron las pruebas y el aprendizaje hasta alcanzar el producto que había imaginado.

La primera venta que marcó el camino

Pilar todavía recuerda con humor la primera cartera que vendió durante la Fiesta de Santa Lucía. Era uno de sus modelos iniciales y tenía dificultades en el cierre, por lo que la había dejado casi escondida.

Sin embargo, una visitante la descubrió y quedó encantada. “Me dijo: ‘Me encanta’. Entonces le contesté: ‘Bueno, es tuya’. Ella quedó feliz y para mí fue una señal de que tenía que seguir”, relató.

Tres años después, Hebras ofrece una amplia variedad de bolsos y carteras.

Diseños pensados para cada mujer

Las piezas están confeccionadas con cuerdas de algodón y yute. Hay bolsos amplios, modelos pequeños para salir, materas y opciones para la pileta o los paseos.

Cada producto comienza en un bosquejo. Pilar imagina la forma, la dibuja y luego busca los materiales y las combinaciones adecuadas. Las guardas, los colores y los detalles cambian porque su intención es que ninguna cartera sea igual a otra.

“No me gusta hacer una cartera igual a la otra porque pienso en cada mujer. A nosotras no nos gusta tener todas lo mismo”, sostuvo.

Algunos modelos incluyen una bolsa interna ajustable para resguardar las pertenencias. Así, la funcionalidad acompaña al diseño y cada clienta puede elegir una pieza acorde con su estilo.

Emprender y maternar

El crecimiento de Hebras coincidió con la llegada de su bebé. Combinar la maternidad con la producción artesanal se convirtió en uno de los mayores desafíos de Pilar.

“Para la mujer es difícil, pero no imposible, sobre todo si alguien te acompaña”, expresó. Ella se ocupa de la producción y cuenta con el apoyo de su pareja y de Sol, quien cuida a su hija mientras trabaja con las máquinas.

Sus carteras pueden encontrarse a través de Instagram y en La Tiendita del Chalet, un espacio que reúne a emprendedores y artesanos sanjuaninos.

Yo Emprendo, una vidriera para el talento local

Yo Emprendo es una iniciativa de GRUPO HUARPE y Yo Te Invito creada para acompañar, visibilizar y fortalecer el emprendedurismo en San Juan. Cada semana comparte las historias de quienes transformaron una idea, un oficio o una pasión en su propio proyecto.

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