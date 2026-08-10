A través del modelado de maderas autóctonas y el rescate de técnicas ancestrales, Julio Atencio mantiene viva una tradición familiar que trasciende generaciones y fronteras provinciales.

Creador del emprendimiento Artesanía Río Verde, el artesano estuvo en “Yo Te invito” y presentó sus creaciones. Además, mostró cómo convierte troncos de algarrobo, quebracho, retamo y chañar en piezas únicas de uso cotidiano y decorativo que combinan historia, diseño y patrimonio.

Un legado familiar nacido en Valle Fértil

El proyecto rinde tributo a sus raíces en la localidad de Río Verde, departamento Valle Fértil, donde aprendió los secretos del oficio observando trabajar a su abuelo materno, José Lino. Tras desempeñarse durante años en el sector privado, en 2014 enfrentó un cambio decisivo al quedar desempleado y decidir volcarse de lleno a la talla en madera.

“Trabajé de trueno para otro por muchos años, pero nunca es tarde. Empecé en 2014 con el emprendimiento y hoy le doy vida a esto que llevaba guardado desde chico”, reflexionó el artesano sobre el reinicio laboral que le permitió convertir su vocación en sustento.

Maderas autóctonas y valor patrimonial

El diferencial de su producción radica en el trabajo con especies nativas de la provincia de San Juan, utilizando maderas en estado muerto recuperadas con autorización ambiental. Entre las variedades trabajadas destaca el chañar —una madera blanca poco explorada en el ámbito artesanal local— y piezas centenarias de retamo recuperadas de antiguos horcones de campo.

El proceso de elaboración, realizado de manera 100% manual con hacha, azuela y gubia, demanda entre tres y más días por pieza para lograr el desbaste y pulido final respetando las vetas naturales y deformaciones orgánicas del árbol.

Su labor ha sido reconocida en múltiples ediciones de la Feria Internacional de Artesanías, donde obtuvo tres premios adquisición que hoy forman parte del patrimonio del Mercado Artesanal Luisa Escudero de San Juan. Además, sus creaciones han sido adquiridas por clientes de diversas provincias argentinas y países como Estados Unidos y Canadá.

Talleres y puntos de contacto

Radicado actualmente en el Rawson, Atencio dicta talleres en el Mercado Artesanal para transmitir el oficio a las nuevas generaciones e integra las ferias provinciales organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano. Para conocer sus catálogos, solicitar piezas a pedido o realizar consultas, los interesados pueden conectarse a través de sus canales oficiales:

Instagram / Facebook: @artesanias.rioverde.sanjuan / Artesanía Río Verde

Taller: Domicilio particular en Rawson, San Juan (con participación en ferias locales).