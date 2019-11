De Vido se negó a declarar en el juicio oral por presunto direccionamiento de la obra pública

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El detenido ex ministro de Planificación de la gestión kirchnerista, Julio De Vido, se negó hoy a prestar declaración indagatoria en el juicio oral y público por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz.



Así lo hizo esta mañana al participar, por sistema de videoconferencia desde el penal de Ezeiza, en calidad de acusado, en el marco de una nueva audiencia de este debate que conduce el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.



"En el día de la fecha no voy a prestar declaración indagatoria y tampoco voy a contestar preguntas. Lo haré en el momento que mi defensa lo considere oportuno”, afirmó el ex funcionario y suspendido diputado nacional, cuyo mandato como legislador vence el próximo 9 de diciembre.



En la jornada de hoy, también se negó a declarar el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.



En el marco de este proceso estaba prevista además para los próximos días la indagatoria del detenido empresario Lázaro Báez, pero finalmente quedó reprogramada para el 25 de noviembre próximo, a instancias de un pedido de postergación realizado por su defensa.



En tanto, se prevé que, para diciembre, aún con fecha a determinar, deberá declarar la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, última en el listado de convocatorias a indagatorias en este juicio, informaron fuentes judiciales.



El viernes último, el dueño de Austral Construcciones había recibido un revés judicial cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de su defensa tendiente a suspender el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en su favor en Santa Cruz, durante la gestión kirchnerista.



De acuerdo con la defensa de Báez, estos hechos deberían ser juzgados de manera conjunta con otros en los que el empresario está procesado por supuestos hechos de corrupción.



Sin embargo, el máximo tribunal penal del país rechazó su planteo, con lo cual hoy prosiguió el juicio tal cual estaba previsto.



El actual debate, que se desarrolla en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, es conducido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.