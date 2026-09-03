Deadline: ilustración, arte y música se encuentran en una noche de cultura visual

La escena de la ilustración y las artes visuales tendrá este sábado 5 de septiembre un nuevo espacio de encuentro con Deadline, una propuesta que combinará ilustración, artes visuales, cine, charlas y música en Casa Estattua, ubicada en Catamarca 127 Sur, San Juan.

La actividad se desarrollará de 20:00 a 00:00 y estará destinada a mayores de 18 años. La propuesta busca reunir tanto a personas que trabajan profesionalmente en el campo de la ilustración y las artes visuales como a estudiantes, artistas y público interesado en conocer procesos creativos y acercarse a la producción cultural local.

Una noche para conocer la escena visual

Deeadline propone una programación que atravesará diferentes disciplinas y formatos. La jornada comenzará a las 20:00 con una proyección de cortos, seguida a las 21:30 por una serie de charlas con artistas y referentes de la escena visual.

En este espacio participarán Aye Salinas, Fer Carmona, Lina Piaggio, Tony Acevedo y Nico Touris, quienes compartirán experiencias, perspectivas y reflexiones relacionadas con la producción artística y el desarrollo de una práctica creativa.

El encuentro también contará con una muestra de obras de artistas vinculados a la ilustración y las artes visuales. Participarán Merce Yagante, Marcos Díaz, Nave de Piedra, Gerardo Mureddu, Joel Salinas, Fer Carmona, Pedro Dana, Tony Acevedo y Burka.

La exposición permitirá conocer diferentes formas de abordar la creación de imágenes y acercarse a parte de la producción de artistas que forman parte de la escena local y regional.

Ilustración, audiovisual y música

La programación continuará con música en vivo. A las 23:30 será el turno de Carnada, mientras que a la medianoche la jornada cerrará con la presentación del DJ-KLVRIN.

De esta manera, Deadline busca generar un recorrido que conecte las artes visuales con el cine y la música, sin limitarse a una exposición convencional. La intención es favorecer el intercambio entre artistas, estudiantes y público y generar nuevos vínculos dentro de la escena cultural.

La organización plantea el encuentro como una oportunidad para poner en circulación el trabajo de distintos creadores y abrir una conversación sobre las maneras actuales de producir imágenes, desarrollar proyectos y construir una práctica artística.

Datos del evento

Deadline— Encuentro de ilustración y cultura visual se realizará el sábado 5 de septiembre, de 20:00 a 00:00, en Casa Estattua, ubicada en Catamarca 127 Sur, San Juan.

La actividad será para mayores de 18 años y tendrá la siguiente programación:

20:00: Proyección de cortos.

21:30: Charlas con artistas y referentes.

23:30: Presentación en vivo de Carnada.

00:00: DJ-KLVRIN.

La propuesta reunirá así en una misma noche distintas expresiones de la cultura visual y musical, con una agenda pensada para quienes forman parte de la escena artística y para el público que busca conocer nuevas producciones y creadores de San Juan.