El futuro del panel de La Mañana con Moria ya comienza a definirse tras la confirmada desvinculación de María Fernanda Callejón para fines de diciembre, luego de no llegar a un acuerdo contractual y tras semanas de fuerte tensión, pases de factura y reproches con Moria Casán que provocaron malestar en El Trece y llevaron a la actriz a asegurar que su partida no se debió a las peleas al aire. En este contexto, trascendió que la figura elegida para ocupar esa silla vacía en 2027 sería la periodista Débora D'Amato, quien dejaría su actual ciclo para sumarse al equipo televisivo.

La primicia sobre este movimiento laboral fue revelada por Guido Záffora en DDM, programa que hoy tiene reemplazos en la conducción debido a la licencia de Mariana Fabbiani por la salud de su marido, Mariano Chihade. Según detalló el panelista en la pantalla de América, la comunicadora dejaría su puesto en Mediodía Bien Arriba, el ciclo que conduce Carlos Monti en Canal Siete, para cambiar de canal y encarar el nuevo año televisivo junto a la diva en la señal del solcito.

Al enterarse de que su nombre sonaba en televisión como el gran enigmático de la tarde, la propia periodista se comunicó en vivo para aclarar su situación actual frente a los rumores. "Hola locura, me dicen que soy un enigmático tuyo. Conmigo no habló nadie. Dicho esto, ojalá", le escribió Débora D'Amato al panelista, dejando abierta la puerta a la propuesta pese a no haber recibido todavía un llamado formal por parte de la producción.

En el mismo estudio se encontraba presente César Carozza, abogado y amigo íntimo de Moria Casán, quien respaldó la versión al destacar el excelente vínculo que une a ambas mujeres. "A Moria siempre le gustó y le tiene mucho cariño", aseguró el letrado sobre el visto bueno que tendría la conductora para compartir el espacio de trabajo con la periodista durante la próxima temporada.

Por otra parte, Záffora adelantó que la producción planea renovar por completo la dinámica del estudio para 2027 mediante la implementación de un esquema de panel rotativo. De esta manera, la salida de María Fernanda Callejón representaría apenas el primer movimiento dentro de una amplia lista de cambios pensados para darle aire fresco al formato televisivo.