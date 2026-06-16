El Grupo I del Mundial continúa su marcha hoy, tras el resultado favorable a los franceses que ganaron por 3 a 1 a Senegal. En este episodio, habrá un duelo de estilos contrapuestos y fascinantes. Por un lado, la sorprendente e histórica presencia de Irak, que busca desafiar la lógica de los pronósticos basándose en su amor propio y orden táctico. Por el otro, la competitiva Noruega, un equipo europeo que llega con sed de gloria continental y figuras de peso que militan en las ligas más exigentes del planeta.







El combinado asiático llega a este debut mundialista con la etiqueta de desfavorecido en los papeles previos, pero con un espíritu inquebrantable. Bajo la dirección de su cuerpo técnico, los iraquíes han consolidado un bloque defensivo sumamente rocoso y solidario. La premisa de Irak será cortar los circuitos de juego en la mitad de la cancha, replegarse con inteligencia en su propio campo y explotar la velocidad de sus extremos en transiciones directas. Para ellos, mantener el arco en cero durante los primeros minutos será vital para alimentar la frustración del rival y hacer crecer su propia confianza.

La selección europea salta a la cancha con la obligación de asumir el protagonismo desde el pitazo inicial. Caracterizados por un fútbol dinámico, de mucha presión alta y una notable fortaleza en el juego aéreo, los noruegos buscarán desgastar la resistencia asiática moviendo la pelota con rapidez de lado a lado. Con mediocampistas de excelente pie para filtrar pases entre líneas y laterales que se proyectan constantemente como atacantes sorpresivos, la clave de Noruega pasará por la paciencia y la contundencia para abrir un partido que se prevé cerrado en los metros finales.

Antecedentes

Este encuentro en el marco del Grupo I marcará un hito absoluto: será el primer enfrentamiento oficial en toda la historia entre las selecciones mayores de Irak y Noruega. Al no registrar antecedentes previos, ni siquiera en carácter de amistosos, el factor de la imprevisibilidad jugará un papel fundamental en el planteo de los primeros minutos de juego.

El verdadero duelo del partido estará en el juego aéreo y el juego físico en el área iraquí. La zaga central de los "Leones de Mesopotamia" tendrá la titánica tarea de contener los balones parados y los centros cruzados de los extremos noruegos, una de las vías de ataque más letales del conjunto europeo.





Posibles Formaciones

Aunque las alineaciones se confirmarán oficialmente una hora antes del encuentro, los entrenadores perfilan estos equipos titulares.

Iraq: Jalal Hassan; Hussein Ali, Saad Natiq, Rebin Sulaka, Merchas Doski; Osama Rashid, Amir Al-Ammari; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Bashar Resan; Aymen Hussein.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan; Martin Ødegaard, Patrick Berg, Sander Berge; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa.



Datos Clave del Partido

• Fase: Copa del Mundo - Grupo I - Fecha 1.

• Estadio: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey).

• Televisación: TyC Sports y DirecTV Sports. Hora: 19 hs. (horario argentino).