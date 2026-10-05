La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines goleó 6-0 a Francia por la segunda fecha de los World Skate Games Asunción 2026 y sumó su segundo triunfo consecutivo. En la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE desde Paraguay, con el enviado especial Maximiliano Corvalán, Pilar Abaid, la jugadora más joven de Las Águilas con 17 años, contó cómo vivió sus primeros minutos en el Mundial.

“Sí, la verdad, muy contenta por haber podido sumar algunos minutos, muy feliz por el apoyo de las chicas y por haber podido ayudar al equipo”, declaró a DIARIO HUARPE tras el encuentro.

La mendocina de Godoy Cruz atravesó así su primera experiencia dentro de la pista en un Mundial Senior, compartiendo plantel con varias de las principales referentes del seleccionado argentino.

Los nervios de su primer Mundial

Con 17 años, Abaid atraviesa su primera experiencia en la máxima categoría y comparte plantel con jugadoras de extensa trayectoria internacional. La juventud y la magnitud del escenario se hicieron sentir durante sus primeros instantes dentro de la pista.

“La verdad que al principio estaba bastante nerviosa, pero las chicas me apoyaron en todo momento, así que traté de hacer lo mejor posible y ayudar en todo el equipo”, comentó.

El acompañamiento de sus compañeras le permitió acomodarse rápidamente a un partido que Argentina controló desde el juego y desde el marcador. Las Águilas encontraron espacios, sostuvieron la intensidad y lograron plasmar en el resultado la diferencia mostrada durante buena parte del encuentro.

Abaid también destacó las condiciones de la pista, un aspecto que había generado dificultades durante la primera presentación del seleccionado argentino y que cambió para el duelo frente a Francia.

“La verdad tratamos de hacer nuestro juego. Cambió porque la cancha está en mejores condiciones, así que de a poquito y tomando conciencia de lo que queda del torneo”, explicó.

España, el próximo gran desafío

Después de las victorias obtenidas en sus primeras presentaciones, Argentina tendrá este martes 6 de octubre una de las pruebas más importantes de la fase inicial. Desde las 20, Las Águilas enfrentarán a España, vigente campeona mundial y uno de los principales seleccionados del hockey internacional.

El encuentro será una medida importante para el conjunto argentino antes de encarar la parte decisiva de la competencia. Abaid reconoció la jerarquía del próximo rival, aunque remarcó la necesidad de sostener la identidad mostrada por el equipo.

“Sabemos que es un rival duro, pero jugando a lo nuestro y teniendo conciencia en el equipo es un partido con mucho para estar adelante”, señaló.

La experiencia mundialista de la mendocina también está siendo acompañada de cerca por su familia. Una parte se encuentra en Paraguay siguiendo su participación, mientras que otros integrantes permanecen atentos a cada presentación.

“Yo creo que van a estar súper contentos, que van a venir a apoyar y la otra parte de la familia está en el hotel mirándome, así que muy feliz”, cerró.

A sus 17 años, Abaid ya consiguió sumar sus primeros minutos en un Mundial Senior. Ahora, junto al resto de Las Águilas, tendrá por delante el desafío de enfrentar a España y continuar el camino argentino en los World Skate Games Asunción 2026.