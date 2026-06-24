La mañana de este miércoles 24 de junio, Kansas City, Missouri, tuvo un sonido especial. No fue el de los autos ni el de la rutina de una ciudad estadounidense cualquiera. Esta vez, las voces que se hicieron escuchar fueron las de decenas de hinchas argentinos que se reunieron frente al hotel Orogin donde concentra la Selección Argentina para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi.

En una escena cargada de emoción junto, cientos de fanáticos llegaron para homenajear al capitán argentino. Rodeados de banderas, camisetas albicelestes y cánticos, fueron testigos del fervor que despierta el rosarino incluso a miles de kilómetros de su país.

Durante este 24 de junio, el tradicional "feliz cumpleaños" se apoderó de la escena. El canto se multiplicó entre aplausos, bombos y gritos de admiración para el futbolista que marcó una era en el deporte mundial.

La celebración se desarrolló en un clima festivo y familiar. Hubo quienes viajaron cientos de kilómetros para acompañar a la Selección Argentina durante su estadía en Estados Unidos y aprovecharon la ocasión para rendir homenaje al rosarino. Otros llegaron desde distintas ciudades con la ilusión de ver aunque fuera por unos segundos al máximo referente del equipo nacional.

Entre selfies, videos y cánticos, la figura de Messi volvió a generar una convocatoria que trasciende generaciones. Niños, jóvenes y adultos compartieron el mismo sentimiento frente al hotel: agradecerle al capitán por los momentos de alegría que brindó a lo largo de su carrera.

Mientras la Selección Argentina continúa enfocada en sus compromisos deportivos, el cumpleaños de Messi se convirtió en una excusa perfecta para que los hinchas demostraran, una vez más, el vínculo especial que mantienen con el futbolista.