Decepciones y alegrías, así le fue a Argentina contra los africanos

La Selección Argentina se prepara para un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando este viernes se enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final. El conjunto africano llega como la gran revelación tras avanzar invicto con tres empates en una zona compartida con España, Uruguay y Arabia Saudita. Este cruce representa un capítulo más en la extensa relación futbolística entre la Albiceleste y los combinados de aquel continente en la máxima cita.

La historia comenzó con un impacto difícil de olvidar en Italia 1990. En aquel debut, el equipo que defendía el título cayó por uno a cero ante Camerún con el cabezazo de François Omam-Biyik. A pesar del golpe, el plantel dirigido por Carlos Salvador Bilardo logró recomponerse y alcanzar la final del certamen. Desde entonces, el recorrido sumó ocho antecedentes, con Nigeria como el oponente más frecuente.

En Estados Unidos 1994, Argentina venció dos a uno a las Águilas Verdes con dos goles de Claudio Caniggia. Ese encuentro quedó marcado por ser la despedida mundialista de Diego Armando Maradona. Posteriormente, en Corea-Japón 2002, un gol de Gabriel Batistuta permitió el triunfo por uno a cero, aunque no evitó la eliminación en fase de grupos bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

El historial continuó en Alemania 2006 con una victoria por dos a uno frente a Costa de Marfil, donde anotaron Hernán Crespo y Javier Saviola. En esa ocasión, José Néstor Pékerman decidió no incluir a Lionel Messi en el campo. El capitán argentino tuvo su primer partido como titular ante un seleccionado africano en Sudáfrica 2010, cuando el equipo de Maradona venció uno a cero a Nigeria con un tanto de Gabriel Heinze.

Los duelos contra Nigeria se repitieron en Brasil 2014 y Rusia 2018 con resultados favorables. En ambas ediciones, Messi y Marcos Rojo fueron los autores de los goles para el tres a dos y el dos a uno respectivamente. El presente del 10 en este Mundial 2026 es histórico, ya que viene de convertir tres tantos ante Argelia en la victoria por tres a cero. Con ese desempeño, superó el récord de Miroslav Klose y actualmente lidera la tabla histórica con 19 goles tras marcar también contra Jordania. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará asegurar su lugar entre los 16 mejores frente a un debutante que promete dar pelea.