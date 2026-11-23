Decímetro Pizza desembarcó hace cinco meses en el centro de San Juan con una propuesta gastronómica que busca adaptarse a distintos gustos y ocasiones. Con 16 variedades de pizzas, seis opciones de empanadas y tres tamaños diferentes, el local ofrece alternativas tanto para quienes buscan una comida individual como para compartir en familia o con amigos.

"Estamos hace muy poco. Como todo arranque, vamos bien. Le gusta a la gente y la verdad que, con estos pocos meses que llevamos, ya tenemos varios clientes fijos que caen toda la semana", contó Esteban Espejo, propietario del emprendimiento, durante una entrevista con GRUPO HUARPE.

El local está ubicado en Catamarca 450 sur, entre Córdoba y Santa Fe, frente a Cimyn. Desde allí, también cuenta con servicio de delivery, una alternativa que permite llegar a distintos puntos del Gran San Juan. Los clientes pueden acercarse para retirar sus pedidos o recibirlos directamente en sus domicilios.

Uno de los diferenciales de Decímetro Pizza está en sus tres formatos. La propuesta incluye una opción individual, denominada "Miza", que viene en una caja y está pensada para quienes quieren comer una pizza sin necesidad de compartirla. También ofrece el tamaño regular, similar a la pizza redonda tradicional, y una presentación grande de 12 porciones, ideal para grupos de cuatro o cinco personas.

"Tenés para todos los escenarios. Vas vos, hacés una parada técnica en el centro porque andabas haciendo trámites y te comés la pizza que viene en la caja. Después tenés la pizza grande: con dos solucionás una juntada de 10 personas", explicó Espejo.

La variedad también se extiende a las empanadas, con seis sabores disponibles, mientras que quienes pasan por el local durante la mañana pueden encontrar una propuesta de cafetería para acompañar el comienzo del día.

Cómo pedir en Decímetro Pizza

Decímetro Pizza cuenta con distintas modalidades para realizar los pedidos: delivery, retiro en el local y una página web propia, desde la cual los clientes pueden hacer sus compras sin necesidad de llamar por teléfono. "Vos pedís por la página, te llega a tu casa y listo. No tuviste que llamar, no tuviste que nada", destacó el propietario.

En cuanto a los horarios, el comercio abre de lunes a domingo de 9 a 15 y de 19 a 00. Los viernes y sábados extiende la atención hasta la 1 de la madrugada.

Para conocer las promociones, las variedades y las novedades del emprendimiento, los clientes pueden seguir a Decímetro Pizza en Instagram, a través de la cuenta @decimetropizzasj, ingresar a su página web www.decimetropizza.com.ar o realizar sus pedidos por teléfono al 264 609-2737.

Con una propuesta que combina diferentes tamaños, variedad de sabores y distintas formas de compra, Decímetro Pizza busca seguir sumando clientes en el centro de la ciudad.