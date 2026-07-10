La Selección de Inglaterra afronta las horas previas a los cuartos de final del Mundial 2026 con una preocupación inesperada. Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su presencia en el partido frente a Noruega quedó en duda.

La información fue publicada por el diario británico Daily Mail, que indicó que el mediocampista del Arsenal ya arrastraba molestias físicas en los isquiotibiales y la zona lumbar. A ese cuadro se sumó la enfermedad, lo que obligó al cuerpo médico a separarlo del resto del plantel como medida preventiva.

El objetivo del aislamiento es evitar posibles contagios dentro de la delegación inglesa en una etapa decisiva del campeonato. Hasta el momento, el cuerpo técnico no confirmó si Rice podrá estar disponible para el encuentro del sábado.

Su posible ausencia representaría una baja importante para Inglaterra. El volante disputó cuatro de los cinco partidos de su selección en el Mundial 2026 y dio una asistencia en la victoria frente a Croacia durante la fase de grupos. Solo fue suplente en el último compromiso de esa instancia, frente a Panamá.

En caso de no recuperarse a tiempo, Rice se sumaría a otra baja sensible en el mediocampo. Jordan Henderson quedó descartado tras sufrir una fractura en una muñeca durante los festejos posteriores al triunfo sobre México en los octavos de final. El futbolista fue operado y no continuará en el torneo.

El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado 11 de julio desde las 18 (hora de Argentina) en el Miami Stadium, en Miami Gardens, Florida. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

Del mismo lado del cuadro aparece la Selección Argentina. Si el equipo dirigido por Lionel Scaloni supera su compromiso de cuartos e Inglaterra vence a Noruega, ambos seleccionados se enfrentarán en las semifinales, previstas para el miércoles 15 de julio. En la otra llave, Francia ya espera a su rival, que saldrá del cruce entre España y Bélgica.