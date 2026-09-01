La investigación contra Facundo Moyano sumó este lunes un nuevo capítulo con las declaraciones de Miriam Puntonet y Victoria, madre y hermana de Candela Arizaga. Ambas fueron citadas como testigos en la causa que investiga al sindicalista por una denuncia vinculada a un episodio ocurrido el pasado 4 de agosto.

Con estos testimonios, la fiscalía completó la ronda de declaraciones de los testigos que había solicitado y la investigación ingresó en una etapa considerada clave para determinar si existió algún delito por parte de Moyano.

Los testimonios que ya fueron incorporados

Antes de la madre y la hermana de Arizaga, ya habían declarado médicos, policías, vecinos, una empleada doméstica de Moyano y una amiga de la joven. Todos esos testimonios forman parte de las pruebas que analiza la fiscalía para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en la que se produjo el episodio que derivó en la denuncia.

La causa tiene como eje determinar si hubo lesiones leves o una privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga.

La declaración de Candela Arizaga

El pasado 24 de agosto, la propia Arizaga se presentó ante la fiscalía junto a su abogado, Roberto Herrera, para ampliar su declaración. En esa oportunidad, la joven aseguró que era “falso” que hubiera manifestado ante la Policía que había sido víctima de violencia.

Según su relato, durante el fin de semana había realizado distintas actividades junto a Moyano, con quien mantiene una relación desde enero de este año. Ambos estuvieron con familiares del exdiputado y luego asistieron a un partido de River antes de regresar al departamento.

Arizaga contó que, una vez allí, vieron una película y que, como no tenía sueño, comenzó a consumir cocaína. La joven sostuvo que tiene muy pocos recuerdos de lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto y relacionó esa falta de memoria con el estado de confusión que atravesó después del consumo de drogas.

Qué dijo sobre Moyano

Durante su declaración, Arizaga negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante su relación con el sindicalista. También aseguró que no recuerda haber dicho que había sido golpeada o privada de su libertad.

Sin embargo, admitió que, debido al estado de confusión que atravesaba, pudo haber manifestado que la estaban persiguiendo.

La declaración de la joven es uno de los elementos centrales que analiza la fiscalía junto con los testimonios de las personas que fueron convocadas durante las últimas semanas.

Con las declaraciones de la madre y la hermana de Candela Arizaga, la fiscalía completó la lista de testigos solicitados. Ahora deberá evaluar los testimonios reunidos y el resto de las pruebas incorporadas al expediente para determinar cómo continúa la investigación.