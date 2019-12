Declararon otros dos ex militares en la causa por presuntas torturas a soldados en Malvinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos ex militares argentinos acusados de torturar a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas rechazaron hoy las imputaciones al ser indagados por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, informaron fuentes judiciales.



Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini declararon por videoconferencia, negaron las imputaciones de haber participado de maltratos contra conscriptos (como estaqueamientos o enterramientos) y declinaron la posibilidad de contestar preguntas de las partes.



De todos modos, efectuaron un relato sobre su participación en el conflicto bélico y la situación general de los uniformados a su cargo, que ahora deberá ser evaluado por la Justicia junto con el resto de la prueba recolectada.



Affranchino Rumi y Calderini adoptaron la misma estrategia que Eduardo Luis Gassino y Miguel Ángel Garde, quienes declararon ayer en el comienzo de indagatorias que hasta ahora comprenden a 18 ex miembros de las Fuerzas Armadas.



"Para nosotros es un hito fundamental que corona un esfuerzo sostenido contra las políticas negacionistas promovidas desde algunos sectores militares y que aún hoy nos enfrenta a tensiones permanentes", sostuvo Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) que interviene como querellante en el expediente.



Según dijo Alonso a Télam, cada acto procesal de esta naturaleza constituye "un paso más en la reconstrucción de la verdad, a 37 años de la guerra y a 12 años desde que estos hechos comenzaron a investigarse judicialmente".



El integrante del Cecim dijo que en su paso por Río Grande con abogados del organismo, pese a que no pudieron presenciar las declaraciones, lograron entrevistarse con la jueza Borruto y su secretario penal.



"Le manifestamos nuestra satisfacción porque, a pesar de las demoras, el caso va consolidándose y ahora necesitamos que continúe de esta manera", contó el ex combatiente.



También consideró que de acuerdo a las pruebas reunidas en el caso, "el camino futuro tiene que ser el procesamiento de los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos".



Miembros del Cecim brindaron una charla organizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) donde explicaron pormenores del caso.



El ex combatiente fueguino y periodista Daniel Guzmán destacó que las indagatorias se hayan realizado con el apoyo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) cuya titular, María Ángeles Ramos, viajó especialmente a Tierra del Fuego.



La causa surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra, aunque esta es la primera vez que la justicia argentina cita por el caso a ex miembros de las Fuerzas Armadas y escucha sus descargos.