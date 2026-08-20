Un cargamento de pimientos fue decomisado durante un operativo de control realizado en la zona comprendida entre Valle Fértil y Jáchal, luego de que los inspectores detectaran que los productos no contaban con el tratamiento cuarentenario obligatorio para ingresar a San Juan.

El procedimiento contó con la participación de inspectores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, efectivos de la Policía de San Juan y personal del Escuadrón N° 25 de Gendarmería Nacional, con intervención en Niquivil.

Durante la inspección, los agentes detuvieron el vehículo que transportaba los pimientos y constataron que la mercadería no cumplía con los requisitos sanitarios establecidos para el ingreso al territorio provincial. Ante la irregularidad, se procedió al decomiso de todos los productos vegetales.

Este tipo de controles tiene como principal objetivo proteger el patrimonio fitosanitario de San Juan y evitar el ingreso de plagas que puedan afectar los cultivos y generar pérdidas para el sector productivo.

Uno de los principales riesgos es la mosca de los frutos, una plaga que puede perjudicar distintas actividades agrícolas. Por este motivo, las autoridades realizan inspecciones en los diferentes accesos a la provincia y verifican tanto las cargas comerciales como los productos trasladados por particulares.

Durante otros procedimientos también fueron decomisados productos considerados hospederos de la mosca de los frutos. Estos elementos eran trasladados en vehículos particulares y fueron detectados durante los controles realizados en los puntos de ingreso a San Juan.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria remarcaron la importancia de mantener estos operativos de manera permanente para prevenir el ingreso de organismos que puedan comprometer la producción local.

Los controles continuarán en los accesos provinciales y alcanzarán a camiones, vehículos particulares y cualquier otro medio que transporte productos de origen vegetal.

Las autoridades recordaron que existen restricciones y requisitos sanitarios específicos para el ingreso de determinadas frutas, verduras y otros productos vegetales. El traslado sin los tratamientos correspondientes puede derivar en el decomiso de la mercadería.