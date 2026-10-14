La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan modificó sus procedimientos para reducir la burocracia y acelerar las respuestas a quienes presentan reclamos. Según explicó su titular, Fabiana Carrizo, el objetivo es evitar que los expedientes se prolonguen con varias audiencias y facilitar que los consumidores obtengan una solución o puedan acudir a la Justicia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Carrizo señaló que el organismo busca concentrar la instancia conciliatoria en una audiencia como máximo, con la posibilidad de un cuarto intermedio cuando sea necesario. Antes, algunos expedientes podían requerir dos o tres audiencias, lo que extendía los plazos para encontrar una respuesta.

“Hay denuncias que a lo mejor las cortamos solamente en la gestión previa, 24, 48 horas, ya la tenemos resuelta”, afirmó la funcionaria. Sin embargo, aclaró que los tiempos dependen de las características de cada reclamo.

Menos audiencias y respuestas más rápidas

La directora explicó que el procedimiento consiste en dar traslado de la denuncia al proveedor o denunciado para que responda directamente al consumidor. De esa manera, se intenta agotar la posibilidad de una solución conciliatoria sin demorar innecesariamente el trámite.

La funcionaria remarcó que el propósito no es solamente reducir la cantidad de audiencias, sino lograr que el ciudadano obtenga una respuesta concreta. Cuando no se alcanza un acuerdo, la persona debe contar con la posibilidad de continuar el reclamo por la vía judicial.

“Lo que buscamos es facilitarle al consumidor también, cuando no tiene solución, poder llevarlo a la Justicia”, sostuvo Carrizo.

Defensa al Consumidor llegará a Rivadavia

En paralelo con los cambios administrativos, la Dirección continúa trabajando en los 19 departamentos de San Juan mediante delegaciones y acciones territoriales.

Carrizo anunció que este jueves 15 de octubre, a las 9, está prevista la inauguración de una sede de Defensa al Consumidor en Rivadavia, junto al intendente Sergio Miodowsky.

La funcionaria destacó la importancia de los convenios con los municipios para acercar el servicio a los vecinos y facilitar el acceso a la presentación y seguimiento de reclamos sin necesidad de trasladarse hasta otras dependencias.

La apertura se suma a la estrategia de ampliar la presencia territorial del organismo, mientras avanza la implementación de procedimientos orientados a acortar los tiempos de resolución de los conflictos de consumo.